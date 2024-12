Die größten Gaming-Helden im ultimativen Duell

Von Mario bis Ellie, von Sonic bis Arthur Morgan: Die Gaming-Geschichte hat unzählige unvergessliche Helden hervorgebracht. Aber wer ist der Größte unter ihnen? In einem spannenden K.O.-System haben wir die beliebtesten Protagonisten gegeneinander antreten lassen. Seht euch die spannenden Duelle in unserem Video oben an.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ein Turnier der Gaming-Legenden

Alles beginnt mit einem Duell zweier Urgesteine: Mario aus der Super-Mario-Serie tritt gegen Sonic the Hedgehog an. Beide haben die Gaming-Welt in den 90er Jahren geprägt und stehen für pure Spielfreude. Der Sieger dieses Matches muss sich dann Link aus The Legend of Zelda stellen. So geht es weiter durch ein illustres Teilnehmerfeld: Von Joel aus The Last of Us über die Action-Ikone Lara Croft bis hin zu modernen Helden wie Arthur Morgan aus Red Dead Redemption 2 oder Aloy aus Horizon Zero Dawn.

Anzeige

Vom Pixel-Held zum komplexen Charakter

Besonders spannend ist die Entwicklung der Charaktere über die Jahrzehnte. Während frühe Protagonisten wie Mario oder Sonic vor allem durch ihr Gameplay definiert wurden, beeindrucken moderne Gaming-Helden wie Senua aus Hellblade oder Ellie aus The Last of Us durch komplexe Charakterzeichnung und emotionale Tiefe. Auch technische Meilensteine wie Gordon Freeman aus Half-Life oder Commander Shepard aus Mass Effect haben das Medium weiterentwickelt und gezeigt, wie Storytelling in Spielen funktionieren kann.

Anzeige

Die Evolution der Heldenreise

Die finale Runde des Turniers spiegelt perfekt wider, wie sich Gaming-Protagonisten entwickelt haben. Während klassische Action-Helden wie Master Chief oder Nathan Drake vor allem durch spektakuläre Taten glänzen, überzeugen Charaktere wie Geralt von Riva oder Arthur Morgan durch moralische Konflikte und vielschichtige Persönlichkeiten. Die Gaming-Branche hat gelernt, dass echte Helden nicht nur durch Mut und Kraft, sondern auch durch ihre Schwächen und inneren Kämpfe definiert werden.

Anzeige

Quiz für Gaming-Experten: Wer versteckt sich hinter diesen bizarren Beschreibungen?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.