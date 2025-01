Die Nintendo Switch 2 hat ein gigantisches Problem – und das kommt ausgerechnet von Nintendo

Die Nintendo Switch 2 steht in den Startlöchern. Doch ausgerechnet der phänomenale Erfolg der aktuellen Switch könnte dem japanischen Spielegiganten beim Launch der neuen Konsole zum Verhängnis werden.



Ein Kommentar von Robert Kohlick.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Nintendo steckt bei der Switch 2 in der Zwickmühle

146 Millionen verkaufte Exemplare – die Nintendo Switch eine der erfolgreichsten Spielekonsolen unserer Zeit. Kein Wunder, dass Nintendo bei der Switch 2 nicht auf große Experimente setzt, sondern einen klassischen Nachfolger auf den Markt bringt, der etwas größer ist, mehr Leistung bietet und einige der Kritikpunkte des Originals aus der Welt schafft. Never change a running system.

Anzeige

Die wichtigsten Neuerungen der Switch 2 in Kürze für euch zusammengefasst:

Das ist die Nintendo Switch 2 Abonniere uns

auf YouTube

Wird die Nintendo Switch 2 also genauso erfolgreich wie die erste Switch? Ich habe da meine Zweifel – und das ist vor allem dem Erfolg des Originals geschuldet. Denn die installierte Konsolenbasis, ist dermaßen groß, dass Nintendo sie nicht einfach ignorieren kann.

Anzeige

Der Konzern steckt in einem Dilemma: Will er die neue Konsole mit starken Exklusivspielen pushen, riskiert er den Unmut der gigantischen bestehenden Nutzerbasis – zumal die ersten gezeigten Szenen aus dem neuen Mario Kart 9 nicht gerade ein Aushängeschild für die zusätzliche Hardware-Power der Switch 2 sind.

Die Alternative: Nintendo verzichtet zum Start auf Exklusivspiele für die Switch 2 und bietet den Großteil seines Gaming-Portfolios für die nahe Zukunft weiterhin für beide Konsolen an. Auf diese Weise kann man weiterhin Spiele an die 146 Millionen Eigentümer der ersten Switch verkaufen und so ordentlich Reibach machen.

Anzeige

Das Problem: Dann fehlen die Systemseller. Warum sollen die Spieler überhaupt zur Nintendo Switch 2 greifen, wenn sie die Spiele in etwas schlechterer Grafik und Bildrate auch noch auf der originalen Switch spielen können?

Meine Kaufentscheidung zur Switch 2 ist bereits gefallen:

Switch 2: Der Weg zum Erfolg ist eine Gratwanderung

Nintendo muss einen schmalen Grat zwischen Rücksichtnahme auf die treue Switch-Fangemeinde und der Etablierung der neuen Plattform meistern. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Balance: eine ordentliche Menge hochkarätiger Exklusivtitel zum Launch, die die technischen Möglichkeiten der Switch 2 voll ausreizen, kombiniert mit Cross-Gen-Releases für die Masse der Spieler – das ist der Königsweg.

Ob Nintendo diesen einschlägt – oder am Ende des Tages doch auf die Besitzer der alten Switch pfeift – bleibt abzuwarten.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.