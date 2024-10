Eben noch im Kino: Netflix krallt sich echten Geheimtipp

Bei Netflix läuft eben nicht immer nur der gleiche Mist. Denn jetzt schnappt sich der US-amerikanische Streaming-Dienst einen ganz besonderen Genre-Thriller aus deutschen Landen. „Schock“ lief erst dieses Jahr im Kino und blieb dennoch ein absoluter Geheimtipp. Wer den Film damals verpasst hat, kann dies jetzt nachholen und oben schon mal in den Trailer schauen.

Jetzt bei Netflix: Deutscher Thriller der Extraklasse

Deutsches Kino kann mehr als immer nur dummdreiste Komödien abspulen. Leider bekommen von diesen sehenswerten Bemühungen am Ende nicht sonderlich viele Leute etwas mit. So erging es auch „Schock“. Der packende Neo-Noir-Thriller konnte beispielsweise an seinem Startwochenende im Februar 2024 nur etwas mehr als 3.000 Zuschauer in die Kinos locken. Dabei hätte der Film von Daniel Rakete Siegel und Denis Moschitto sicherlich mehr Aufmerksamkeit verdient.

Anzeige

Die bekommt er jetzt hoffentlich bei Netflix. Denn genau dort kann „Schock“ ab sofort und ohne Umwege gesehen werden. Wer ein Netflix-Abo hat, ist herzlich eingeladen (bei Netflix ansehen). Wer dies nicht will oder kann, der findet den Thriller alternativ beispielsweise bei Amazon, zahlt dort aber mindestens knapp 5 Euro für die Leihe (bei Amazon ansehen).

Doch worum geht es eigentlich? Zu viel wollen wir lieber nicht verraten, nur in aller Kürze die Ausgangssituation. Bruno (Denis Moschitto) ist Arzt ohne Zulassung. Um über die Runden zu kommen, verdingt er sich im Schatten der Legalität. Medizinische Dienste gegen Geld – das ist sein Geschäft. Es wartet der nächste Auftrag. So heuert die Anwältin Kreber (in ungewohnter Rolle Anke Engelke) ihn an, um eine nicht zugelassene Krebstherapie an einem Kriminellen im Untergrund durchzuführen. Ab dann wird es kompliziert und blutig.

Anzeige

Denis Moschitto und Anke Engelke bei der Premiere des Films „Schock“. (© IMAGO/Christoph Hardt)

Mit an Bord ist übrigens auch der bekannte Schauspieler Fahri Yardım. Der steht nicht nur vor der Kamera, sondern der Film wurde unter anderem auch von ihm produziert.

Düster, packend und einfach toll

Die Kritiken für „Schock“ fielen ziemlich positiv aus. Besonders hervorgehoben und gelobt wurde der Realismus des Films. Unterm Strich durch und durch ein atmosphärisch überzeugender Genre-Thriller. Bei der IMDb gibt es dafür 6,2 Punkte. Was wiederum nicht überragend ist, aber mehr als nur in Ordnung. Immerhin traut sich hier der deutsche Film mal wieder etwas und bricht eindrucksvoll aus der typischen Schublade heraus.

Anzeige

Hier erfahrt ihr, wie ihr die IMDb-Wertung einordnen müsst:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.