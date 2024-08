Erstkäufer angeschmiert: PS5-Shooter wird für alle kostenlos

Der Multiplayer-Shooter Foamstars wird im Oktober auf Free-to-Play-Modell wechseln. Das ärgert vor allem Erstkäufer, die Anfang des Jahres noch knapp 30 Euro für den Splatoon-Klon bezahlt haben.

Shooter Foamstars wechselt auf ein F2P-Modell

Publisher Square Enix gibt offenbar klein bei: Der Multiplayer-Shooter Foamstars wird laut einem Eintrag im offiziellen Support Center am 04. Oktober auf ein Free-to-Play-Modell wechseln. An diesem Tag erhält also jeder PlayStation-Besitzer kostenlos Zugang zu dem Splatoon-Klon.



Foamstars wurde am 06. Februar 2024 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht und war Sonys Antwort auf Nintendos Mega-Hit Splatoon.



In überschaubaren Arenen bekämpfen sich bis zu 8 Spieler. Kills sind aber eher nebensächlich. Im Fokus steht die Aufgabe, möglichst viel farbigen Schaum in der jeweiligen Arena zu verteilen. Ähnlich wie bei Splatoon mit der Farbe.

Foamstars war kein Erfolg vergönnt

Im Gegensatz zu Splatoon konnte Foamstars keine großen Erfolge feiern. Bei der Presse fiel der bunte Shooter überwiegend durch. Dafür spricht auch der durchwachsene Score von 57 Prozent Zufriedenheit (Quelle: Metacritic).



Stattdessen geriet Foamstars in die Schlagzeilen, weil der Ingame-Shop zum Release völlig überteuert war. Das wurde von Publisher Square Enix zwar später angepasst, aber zu dem Zeitpunkt war der Ruf bereits beschädigt.



Da half es auch nicht, dass PlayStation-Plus-Nutzer den Shooter direkt zum Start kostenlos spielen konnten. Wer später eingestiegen ist, musste hingegen 29,99 Euro bezahlen. Jetzt, ein gutes halbes Jahr später, sieht Square Enix den Fehler offenbar ein und macht das Spiel direkt Free-to-Play.



Ärgerlich für alle PlayStation-Nutzer, die den vollen Preis bezahlt haben. Es gibt aber eine kleine Entschädigung. Wer das Spiel vor dem 04. Oktober heruntergeladen hat, der bekommt einige Ingame-Inhalte geschenkt –darunter Skins, ein spezielles Board-Design und den Titel „Legacy“.

Hier könnt ihr euch den Trailer von Foamstars anschauen:

Foamstars: Ankündigungstrailer für PS4 und PS5

