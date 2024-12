Fast wie Mario Kart: Diese Steam-Racer machen genauso süchtig

Während Mario Kart 8 schon seit über 10 Jahren seine Runden auf Nintendo-Konsolen dreht, schauen PC-Spieler weiterhin in die Röhre. Doch zum Glück gibt es auf Steam einige spannende Alternativen, die das Rennspiel-Feeling auf den Computer bringen. Wir zeigen euch die besten Varianten für euer nächstes Kart-Rennen – oben im Video und im Artikel.

Sonic und Garfield: Bekannte Charaktere im Kart-Fieber

Die wohl bekannteste Mario-Kart-Alternative auf Steam ist definitiv Sonic and All-Stars Racing: Transformed. Auch wenn Team Sonic Racing der aktuellere Ableger ist, kann der Vorgänger in fast allen Belangen punkten. Die Grafik mag zwar nicht mehr ganz zeitgemäß sein, aber bei einem Arcade-Racer steht der Spielspaß ohnehin im Vordergrund. Wer es etwas ausgefallener mag, sollte einen Blick auf Garfield Kart (bei Steam ansehen) werfen. Das Spiel mit der kultigen Katze am Steuer bietet überraschend solide Renn-Action.

Ein echter Geheimtipp ist Wild Animal Racing (bei Steam ansehen). Auf den ersten Blick sieht das Spiel zwar aus, als wäre es den frühen 2000er-Jahren entsprungen, doch die überwältigend positiven Steam-Bewertungen sprechen für sich. Ganze 93 Prozent der knapp 2.000 Rezensionen loben den Titel – die können nicht irren!

Retro-Feeling und weitere Kartracing-Perlen auf Steam

Fans des allerersten Super Mario Kart werden bei Wacky Wheels (bei Steam ansehen) nostalgische Gefühle entwickeln. Der PC-Klassiker orientiert sich stark am Super-Nintendo-Original und bietet genau das richtige Maß an Retro-Charme. Die pixelige Grafik und das straighte Gameplay erinnern stark an die Anfänge des Genre-Klassikers.

Auch wenn die vorgestellten Alternativen durchaus unterhaltsam sind – an den großen Genre-Primus Mario Kart 8 kommen sie natürlich nicht ganz heran. Dennoch bieten diese Steam-Titel eine willkommene Alternative für alle PC-Spieler, die nicht auf rasante Kart-Action verzichten möchten. Die Auswahl ist dabei größer als man zunächst vermuten würde, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

