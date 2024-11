Für 11,99 Euro habe ich die beste CoD-Kampagne seit 15 Jahren bekommen

79,99 Euro für das neue CoD: Black Ops 6? Vergiss es! Aber für 11,99 Euro ein paar Matches mit meinen Freunden im Multiplayer-Modus bestreiten und fix die Kampagne durchspielen? Deal! Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen: Das hat sich für mich so richtig gelohnt.



Ein Kommentar von Robert Kohlick

Dank PC Game Pass zocke ich das neue CoD zum Sparpreis

Ich will ehrlich sein: Die Zeiten, in denen ich den Release des neuen CoDs kaum noch erwarten kann, sind schon lange vorbei. Trotzdem hat es mich schon etwas in den Fingern gejuckt, eine Runde Black Ops 6 (Test) zu spielen, als ich die ersten Testberichte sah. Aber 80 Euro dafür hinlegen? Das kannste vergessen!

Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich sah, dass das neue CoD Teil des PC Game Pass ist. Also mal schnell meine Zahlungsdaten aktualisiert, Microsoft 11,99 Euro für das Monatsabo in den Rachen geworfen und einen Download später konnte ich mich durch die neue CoD-Kampagne ballern. Und ganz ehrlich: So sehr mitgefiebert und in den Bann gezogen hat mich zuletzt das Original MW2 aus 2009.

Klar, nicht jede Mission war ein Volltreffer. Doch ich war positiv überrascht, wie viel Freude ich mit der etwa siebenstündigen Kampagne hatte. Das liegt vor allem daran, dass Black Ops 6 nur selten zur blanken Schießbude mutiert. Die meiste Zeit kam ich mir vor wie in einem Mix aus stark inszeniertem Heist-Movie und einem James-Bond-Streifen. Bei einigen Missionen gab’s sogar etwas Entscheidungsfreiheit und ich wurde fürs Erkunden belohnt. In einem Call of Duty! Dürfen die das überhaupt? Einfach genial!

Multiplayer und Zombies sind eine nette Dreingabe

Nachdem ich die Kampagne nach einer halben Woche durch hatte, habe ich auch mal kurz einen Blick in den Multiplayer geworfen. Mein Fazit: Ja, sieht solide aus – reicht mir dann aber auch wieder. Und mit dem Zombiemodus konnte ich sowieso noch nie etwas anfangen. Mit anderen Worten: Wenn mein Game-Pass-Abo in den kommenden Tagen ausläuft, werde ich den beiden Spielmodi keine einzige Träne hinterherweinen.

Trotzdem hat sich die kleine Investition von 11,99 Euro für mich vollkommen gelohnt – allein schon wegen der Kampagne! Wer also auch darüber nachdenkt, mal einen Blick ins neue CoD zu werfen, dem kann ich so ein kurzes Game-Pass-Abo nur wärmstens ans Herz legen. Vergesst nur nicht, den Dienst anschließend auch rechtzeitig zu kündigen. Ansonsten war’s das mit eurem Schnäppchen.

