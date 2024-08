Geht’s noch, Disney+? Streaming-Service hat den Knall nicht gehört

Disney+ lässt seine Zuschauer übel auflaufen und verpasst ihnen gleich zwei Tiefschläge hintereinander. Die Konsequenz ergibt sich von allein: Das Disney+-Abo wird sich selbst gefährlich.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Disney+ setzt zum Mega-Bluff an: In einem gewagten Manöver, das selbst Poker-Profis in Las Vegas den Angstschweiß auf die Stirn treiben würde, klopft sich der Streaming-Dienst diese Woche zuerst anerkennend selbst auf die Schulter, bevor er seine Abonnenten gleich doppelt zur Kasse bittet.

Das Unternehmen hat verkündet, dass das Streaming-Abo endlich Profit einstreicht – nur um im gleichen Atemzug zu vermelden, dass es im Herbst deutlich teurer werden soll und im September das Account-Sharing in allen Regionen untersagt wird.

Disney+ hat damit also seine Karten gezeigt und wartet darauf, dass wir mitziehen. Problem an der Sache: Es ergibt viel mehr Sinn, jetzt auszusteigen und den Tisch zu verlassen.

Disney+: Zu hoch gepokert

Während die Preiserhöhung auf 15,99 US-Dollar pro Monat für das werbefreie Abo zunächst nur in den USA kommt, wird sie voraussichtlich natürlich auch in Europa nicht lange auf sich warten lassen. Im Zusammenspiel mit dem Verbot des Account Sharings wird Disney+ für viele Zuschauer also deutlich teurer – aber gibt es vielleicht auch einen Mehrwert?

Nein. Disney+ hat 4 Jahre nach dem Launch das gleiche Profil zu bieten: Wer CGI-Figuren bei Abenteuern in CGI-Umgebungen zuschauen will, kann sich die zahlreichen Marvel- oder Star-Wars-Content-Einträge in Dauerschleife ansehen. Wer Kinder hat, bekommt die Disney-Klassiker serviert.

Streaming-Konkurrenz um Netflix und Amazon zu stark

Sicher, Disney+ hat auch eine kleine Zahl an exklusiven Hit-Serien wie The Bear oder Only Murders in the Building zu bieten – doch im Vergleich zu Amazon Prime, das immerhin noch mit dem Plus der Gratis-Lieferung punkten kann und Netflix, das noch teurer ist, dafür aber einen insgesamt besseren Katalog hat, steht Disney+ klar auf dem dritten Platz.



Damit ist das Streaming-Abo für viele Haushalte ein entbehrliches Extra. Ich selbst teile mir den Zugang mit einem Freund, doch wenn diese Option im September wegfällt, wird Disney+ direkt uns beide als Kunden verlieren.

Disney+ überschätzt mit seiner Strategie die Stärke seines eigenen Blatts auf fatale Weise. Noch darf sich der drittbeste Streaming-Anbieter über seine Profitabilität freuen – doch wenn die massive Preiserhöhung kommt, könnte der Service ziemlich viele Chips verlieren.

Natürlich könnte es noch viel schlimmer kommen, wie wir euch in dieser Bilderstrecke zeigen:

