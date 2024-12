Geschenke in Diablo 4: Blizzard verteilt besondere Items

Blizzard startet eine weihnachtliche Community-Aktion in Diablo 4, bei der ihr euch einzigartige Items schnappen könnt, ohne echtes Geld im Shop lassen zu müssen. Ab sofort geht es los. Den Trailer zum Event findet ihr oben.

Update vom 17. Dezember: Die „Schlittenfahrt in die Hölle“ ist offiziell gestartet. Jetzt müsst ihr nur noch fleißig Schatzgoblins erledigen und die Beute gehört euch.

Originalmeldung vom 14. Dezember:

Diablo 4: Blizzard kündigt Weihnachtsevent an

Vom 17. Dezember 2024 bis zum 2. Januar 2025 könnt ihr in Diablo 4 einige Gratis-Items abstauben – vorausgesetzt ihr und die Community legt euch während der „Schlittenfahrt in die Hölle“ etwas ins Zeug.

In der oben genannten Zeit werden in Sanktuario besonders viele Schatzgoblins erscheinen. Die Spielergemeinschaft muss möglichst viele der Goblins erledigen, um an einzigartige Items, zeitlich begrenzte kosmetische Gegenstände und an einen prächtigen Funken zu kommen. Die wichtigsten Belohnungen findet ihr in der folgenden Liste. Für viele benötigt ihr die Erweiterung Vessel of Hatred:

Stufe 1: Erreicht mit 5 Millionen erschlagenen Schatzgoblins

Legendäre Waffentruhe (Enthält drei vermachte legendäre Gegenstände mit einem garantierten großen Affix)

Eine legendäre Rune und zwei zufällige Runen

Zufälliger Unterstadt-Tribut

Stufe 2: Erreicht mit 10 Millionen erschlagenen Schatzgoblins

Einzigartige und legendäre Waffentruhe (Enthält drei vermachte legendäre Gegenstände und einen vermachten einzigartigen Gegenstand mit einem garantierten großen Affix)

Zufälliger Unterstadt-Tribut

Eine legendäre Rune und drei zufällige Runen

Stufe 3: Erreicht mit 15 Millionen erschlagenen Schatzgoblins

Reittiertrophäe: Früchte der Ernte

Einzigartige Waffentruhe (Enthält drei vermachte legendäre Gegenstände und zwei vermachte einzigartige Gegenstände mit einem garantierten großen Affix)

Fünf Unterstadt-Tribute des Leuchtens (vereint)

Zwei legendäre Runen und drei zufällige Runen

Stufe 4: Erreicht mit 25 Millionen erschlagenen Schatzgoblins

Reittiertrophäe: Totem der Erntestute

Drei vermachte einzigartige Gegenstände (alle mit einem garantierten großen Affix)

Sechs Runen (drei legendäre, zwei seltene, eine zufällige)

Zitadellenmünzen

Stufe 5: Erreicht mit 40 Millionen erschlagenen Schatzgoblins

Ein Prächtiger Funke

Reittierrüstung „Rossharnisch der Erntestute“

Drei vermachte einzigartige Gegenstände, acht vermachte legendäre Gegenstände (alle mit einem garantierten großen Affix)

Acht Runen (fünf legendäre, zwei seltene, eine zufällige)

Drei Tribute des Aufstiegs (vereint)

Fünf Tribute des Leuchtens

20.000 Zitadellenmünzen

Diablo 4: Ihr habt bis zum 2. Januar Zeit

Blizzard weißt in einem Blog-Post darauf hin, dass ihr den Goblinplatz in Kyovashad besuchen müsst, um eure Belohnungstruhen nach einer freigeschalteten Stufe einfordern zu können. Für zusätzliche kosmetische Items könnt ihr ab den Stufen 3 bis 5 außerdem den Shop besuchen. Ihr müsst alle Belohnungen bis zum 2. Januar einfordern, sonst verschwinden sie.

