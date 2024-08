GTA 6 kann warten! Auf diese Open-World-Alternative habe ich viel mehr Bock

Mafia: The Old Country – offizieller Teaser-Trailer

Endlich wieder ein neues Mafia! Am Ende der Gamescom Opening Night Live zeigt Publisher 2K den ersten Teaser-Trailer von Mafia: The Old Country, den ihr euch oben im Artikel anschauen könnt – und ich gebe zu: Darauf freue ich mich noch mehr als auf GTA 6.

Ein Kommentar von Robert Kohlick

2K zeigt Mafia: The Old Country

Alle Welt wartet auf GTA 6 – und im Herbst 2025 soll es endlich soweit sein. Auch ich freue mich darauf, wieder durch eine gigantische und lebendige Spielwelt von Rockstar Games zu streifen, für verrückte NPCs noch verrücktere Aufträge zu erfüllen und mit meinen Freunden im Online-Modus durch die Rockstar-Version von Miami zu heizen.



Doch seit der Opening Night Live der Gamescom gibt es einen weiteren Mix aus Action-Adventure und Open-World-Hit, auf den ich mich noch mehr freue: Mafia: The Old Country. Im Dezember 2024 will 2K mehr zum Spiel verraten, erscheinen soll das Action-Adventure trotzdem schon 2025.

Schon die ersten Bilder auf Steam machen mir Lust auf mehr (© 2K)

Zuletzt hat es das Remake des ersten Teils geschafft, mich vollkommen in den Bann zu ziehen. Davor hatte ich große Freude, mich mit Vito Scaletta durch Mafia 2 zu ballern. Über Mafia 3 hingegen werfen wir mal lieber den Mantel des Schweigens.



Mafia schlägt dieses Mal zum Glück einen komplett neuen Weg ein. Anstatt weiter in der Geschichte voranzuschreiten, haben sich die Entwickler dazu entschieden, ein Prequel umzusetzen. Mafia: The Old Country spielt in den Anfängen des 20. Jahrhunderts und beschäftigt sich allem Anschein nach mit den Anfängen der italienischen Mafia auf Sizilien.

Mafia erfindet sich neu. Dieses Mal spielt die Story tatsächlich in Sizilien – und zwar Anfang des 20. Jahrhunderts (© 2K)

Mafia: The Old Country > GTA 6

Und genau deswegen freue ich mich besonders auf den neuen Mafia-Teil. Ich habe wieder richtig Bock darauf, eine spannende Geschichte in der Mafia-Welt zu erleben, in der meine Spielfigur durch bloßen Zufall und Alternativlosigkeit Teil der Familie wird und sich langsam hocharbeitet – nur um am Ende wahrscheinlich doch alles zu verlieren.



Schutzgelderpessung, Mord, Intrigen, Machtkämpfe und Verrat – während sich GTA gerne mal selbst auf die Schippe nimmt, wirkt Mafia deutlich erwachsener und atmosphärischer. Vor allem bei der Erzählung seiner Geschichte.

Auch auf den Tapeten- und Zeitwechsel freue ich mich schon sehr. Das Mafia-Remake hat bereits bewiesen, dass sich Entwickler Hangar 13 durchaus darauf versteht, eine echt schicke Grafik auf den Bildschirm zu zaubern.



Wie malerisch es dann erst aussehen wird, wenn ich mit meiner Spielfigur durch die Küstenstädte von Sizilien streife und mir die Meeresluft durch den Anzug weht? Ich kann es kaum noch erwarten.



Falls ihr die Wartezeit auf GTA 6 oder Mafia: The Old Country noch irgendwie überbrücken müsst – wir haben da die passenden Alternativen für euch parat:

