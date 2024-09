Hand aufs PlayStation-Herz: Findet ihr die PS5 Pro überflüssig?

Die PS5 Pro hat seit der offiziellen Ankündigung für massig Gesprächsstoff gesorgt – auch unter PlayStation-Fans. Nicht nur der hohe Preis der neuen Konsole sorgt für hochgezogene Augenbrauen. Viele fragen sich, ob es die PS5 Pro überhaupt braucht. Was meint ihr?

PS5 Pro: Eine Konsole, an der sich die Geister scheiden

800 Euro, kein Disk-Laufwerk, kein vertikaler Standfuß – die Preisgestaltung der PS5 Pro sorgt bei vielen Spielern für harsche Kritik. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Einige Spieler sehen schlichtweg nicht den Mehrwert der PS5 Pro im direkten Vergleich zur normalen PS5. Zwar hat Sony der GPU noch einmal ein solides Upgrade verpasst, bei der CPU gibt es aber nur eine leicht angehobene Taktrate. Lohnt sich das überhaupt?

Anzeige

Für viele potenzielle Kunden ist die PS5 Pro schlichtweg zu teuer – auch wenn Sony das Preisschild mit Händen und Füßen verteidigt. Aber die Frage bleibt trotzdem: Brauchen wir wirklich eine PS5 Pro? Oder hätte sich Sony die Entwicklung der neuen Top-Konsole eurer Meinung nach schenken können? Verratet es uns in unserer Umfrage:

GIGA fragt: Hätte sich Sony die PS5 Pro lieber sparen sollen?

PS5 Pro lässt sich weiterhin vorbestellen

Während die normale PS5 fast ein Jahr lang nach ihrem Release fast gar nicht zu bekommen war, scheint Sony mit der PS5 Pro nicht das gleiche Problem zu haben. Wer Interesse an der PlayStation 5 Pro hat, kann die Konsole problemlos schon jetzt im PlayStation-Direct-Shop vorbestellen. Da die Konsole aber erst am 7. November 2024 auf den Markt kommt, müssen sich Kunden anschließend noch etwas in Geduld üben. Sony weist zudem darauf hin, dass jeder Kunde maximal eine PS5-Pro-Konsole bestellen kann.

Anzeige

Wer sich übrigens das fehlende Blu-Ray-Laufwerk für seine PS5 Pro gleich mitbestellen will, schaut aktuell in die Röhre. Weder bei Sony noch bei anderen renommierten Händlern und Shops ist das Zubehör im Moment auf Lager. Hoffen wir mal, dass Sony die Produktion bis zum Startschuss der PS5 Pro noch ankurbelt.

Anzeige

PlayStation 5 Pro: Diese Spiele sehen auf der Konsole besser aus

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.