Ich spiele jeden Tag 7 kostenlose Spiele und kann jedem empfehlen, das Gleiche zu tun

Ihr braucht neue Spiele und wollt wenig bis kein Geld ausgeben? Dann habe ich jetzt sieben Gratis-Games für zwischendurch, die ihr jeden Tag zocken könnt.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Diese kostenlosen Spiele sind fester Bestandteil meines Tages

Die Suche nach dem nächsten Spiel nimmt manchmal mehr Zeit in Anspruch als das Zocken selbst. Diese Arbeit habe ich mir jetzt abgenommen: Ich zocke einfach jeden Tag die tägliche Challenge von sieben kostenlosen Spielen direkt im Browser.

In Globle habt ihr den Globus vor euch und müsst das gesuchte Land erraten. Dafür ratet ihr ein Land und bekommt dann angezeigt, wie weit ihr entfernt seid. Mit jedem gerateten Land kommt ihr der Antwort ein wenig näher – vorausgesetzt ihr kennt die benötigten Länder in der Nähe, was bei mir ehrlich gesagt nicht immer der Fall ist. Ebenso knifflig ist Travle. Hier bekommt ihr zwei Länder und müsst die Länder nennen, die dazwischen liegen. Das Ziel ist, die Verbindung mit den wenigsten Ländern zu finden.

Mit Movie to Movie geht es ganz anders und doch ähnlich weiter. Hier gibt es zwei Filme, die ihr mithilfe von Schauspielern verbinden sollt. Wenn ihr es euch schwer machen wollt, dann nehmt ihr keine Marvel-Filme, denn in denen war so gut wie jeder Schauspieler schon einmal. Ebenso in der Welt der Filme unterwegs ist Framed, wo ihr schlicht und einfach anhand eines Screenshots den Film erraten müsst.

Wenn ich über Videospiele rätseln will, dann spiele ich Gamedle. Hier gilt es anhand eines Screenshots oder Artworks ein Spiel zu erraten. Disorderly ist dann etwas ganz anderes, dort müsst ihr ein Ranking in einer vorgegebenen Kategorie erstellen. Also: Ordne die Hauptstädte nach Bevölkerungszahl.

Den Abschluss macht Timeguessr. Ihr bekommt ein Foto – meistens mit historischer Signifikanz – und sollt erraten, wann es aufgenommen wurde und wo. Das ist wirklich schwierig, doch meistens sind auf den Bildern Hinweise versteckt.

Das Internet bietet kostenlose Rätselspiele zu jedem Thema

Ihr merkt schon, in allen Spielen müsst ihr eure grauen Zellen anstrengen. Ich habe für mich die Themen Gaming und Filme mit einem Schuss Geografie und Geschichte ausgewählt. Es gibt auch noch viel mehr dieser Quiz-Spiele – zu allen möglichen Themen und komplett kostenlos. Ich mag vor allem die Spiele mit einer täglichen Challenge, die ich perfekt in meinen Tagesablauf eingliedern kann. Wer weiß, vielleicht lerne ich ja sogar etwas dabei.

