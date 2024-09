Manga vs. Anime: Hört doch auf, euch zu streiten!

Manga und Anime - zwei Seiten derselben Medaille, aber manchmal scheint es, als stünden ihre Fans auf verschiedenen Seiten. Ein Plädoyer für mehr Verständnis und weniger Spoiler in der Community.

Ein Kommentar von Josua Schneider

Anzeige

Vom Nischen-Hobby zum Mainstream

Als Anime-Fan bin ich selbst Teil dieser faszinierenden Welt. Doch kaum erwähne ich das, höre ich schon die Tastaturen klappern: "Ähm, Manga ist nicht Anime! Du hast ja gar keine Ahnung!" Genau das ist das Problem.

Manche Manga-Leser scheinen noch immer ihr Trauma zu verarbeiten, dass ihr einstiges Außenseiter-Hobby heute Mainstream geworden ist. Aber ist das nicht eigentlich großartig? Endlich können wir unsere Leidenschaft mit vielen Menschen teilen!

Anzeige

Spoiler zerstören das Erlebnis

Stattdessen erleben wir Anime-Fans oft, dass unser Erlebnis durch Spoiler zerstört wird. "Ist ja schön, dass das im Manga schon vor einem Jahr passiert ist. Für mich ist das jetzt relevant."

Es ist ja normal, dass der Manga dem Anime voraus ist. Und auch gut so, siehe Beispiele wie das erste Full Metal Alchemist oder Naruto mit seinen vielen Filler-Folgen. Gintama hat diesen Sachverhalt gut erklärt:

Und nicht jeder liest gerne. Mal abgesehen davon, dass Anime dank Musik, Sounddesign, Animationen und Sprechern das Gefühl des Mangas noch viel besser transportieren können. Vor allem für Leute, die mehr mit den Ohren statt mit den Augen wahrnehmen. Das macht die Manga-Geschichte für ein noch größeres Publikum erreichbar.

Anzeige

Lasst uns gemeinsam staunen

Und ich würde nie auf die Idee kommen, jemandem meine Lieblingsszene aus One Piece zu spoilern. Ich will sehen und miterleben, wie andere Robins Backstory erleben, wie sie am Ende von Demon Slayer's Mugen-Train-Arc reagieren, wie sie die Hintergründe der Titanen herausfinden oder wie sie die Lüge in Your Lie in April herausfinden.

Es ist toll, dass ihr Manga-Leser diese Twists und Momente schon früher erleben konntet. Aber lasst sie uns bitte auch so erleben. Wir begeistern uns doch für dieselbe Sache. Also, liebe Manga-Fans: Genießt euren Wissensvorsprung, aber teilt ihn mit Bedacht. Lasst uns gemeinsam staunen, lachen und weinen - jeder zu seiner Zeit.