Nach 22 Jahren endlich auf Steam: Diese Trash-Legende ist nur was für echte Masochisten

Trash-Fans dürfen sich auf Steam bald über einen ganz besonderen Leckerbissen freuen: 22 Jahre nach seinem ursprünglichen Release kommt mit Big Rigs: Over the Road Racing ein Racing-Game auf die Valve-Plattform, das für viele Gamer eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten ist.

Big Rigs: Berüchtigter Racer kommt auf Steam heraus

Als Big Rigs: Over the Road Racing 2003 exklusiv auf dem PC erschien, war für viele schnell klar, dass es sich hier um eines der schlechtesten Spiele überhaupt handeln musste. In den 22 Jahren nach dem Release hat sich das Rennspiel einen Trash-Legenden-Status erarbeitet und kommt endlich im zweiten Quartal 2025 auch auf Steam heraus (auf Steam ansehen).

Big Rigs: Over the Road Racing Stellar Stone

In Big Rigs müsst ihr mit einem Truck (ihr könnt aus vier verschiedenen Modellen wählen) Rennen gegen andere Trucks bestreiten. Die 5 Strecken sind eintönig und bieten wenig Herausforderung, doch selbst wenn ihr euch verfahrt, ist das kein Problem – denn die gegnerische KI fährt in den meisten Fällen gar nicht erst los oder stoppt vor der Ziellinie, sodass ihr sie jedes Mal überholen könnt.

Ob dies in der Steam-Version gefixt wurde, muss sich noch zeigen – ist aber anzuzweifeln. Im Original konnten Spieler zudem unendlich beschleunigen, indem sie rückwärts fuhren. Auch dieser Bug ist berüchtigt, ebenso wie die Tatsache, dass es keine Kollisionsmechanik gab und Spieler ohne Probleme durch jegliche Hindernisse hindurchfahren konnten.

Wie unfassbar schlecht Big Rigs wirklich ist, verrät ein Blick auf die Metacritic-Wertung der Kritiker. Von 100 möglichen Punkten hat das Rennspiel gerade einmal 8 Punkte erreicht. Bei Usern gab es immerhin 4,2 von 10 Punkten. (Quelle: Metacritic)

Neugierige Steam-Fans dürfen sich auf üblen Racing-Trip freuen

Es handelt sich bei Big Rigs nicht um „So schlecht, dass es schon wieder gut ist“-Spiel. Es ist ein grottenschlechtes Game, das quasi als König der Shovelware gilt – und vermutlich deshalb einen gewissen Kult-Status genießt.

Falls ihr euch immer schon einmal rühmen wolltet, das vielleicht schlechteste Spiel aller Zeiten gezockt zu haben, bekommt ihr auf Steam bald eure Chance. Richtet eure Erwartungen dementsprechend aus.

