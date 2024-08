Netflix-Rivale legt nach: Eine der besten Serien der letzten Jahre kehrt zurück

Das kommt überraschend: Die beliebte Apple-Serie Ted Lasso bekommt eine vierte Staffel. Dabei war die Serie eigentlich schon zu Ende. Oben könnt ihr euch den Trailer zu der ersten Staffel ansehen.

Apple-Hit: Ted Lasso erhält eine 4. Staffel

Serienfans haben Grund zur Freude: Apple spendiert der Comedy-Serie Ted Lasso eine vierte Staffel. Das ist überraschend, da die dritte Season eigentlich den Abschluss bilden sollte.

Hauptdarsteller Jason Sudeikis hatte erst im März dieses Jahres betont, dass Staffel 3 ein klares Ende haben wird (Quelle: Deadline).

Nun wird die Erfolgsserie allerdings fortgesetzt und die Dreharbeiten sollen bereits im kommenden Frühjahr beginnen. Es wäre also durchaus möglich, dass sich Serienfans schon im Herbst 2025 auf ein Wiedersehen mit Ted Lasso auf dem Streaming-Anbieter Apple TV+ freuen können.

Am Fußballrand hilft manchmal nur Beten für das eigene Team. (© Apple)

Ted Lasso ist für Apple ein Ass im Ärmel

Die Serie Ted Lasso handelt von einem amerikanischen Football-Coach, der ein britisches Fußballteam auf Vordermann bringen soll. Das geht mit allerlei Widerständen einher. Dabei lässt sich Ted aber nie seine positive Grundeinstellung nehmen.



Bei Kritikern und Publikum war Ted Lasso ein großer Erfolg. Auf dem Review-Aggregator bringt es die Serie auf einen beachtlichen Score von 90 Prozent Zufriedenheit (Quelle: Rotten Tomatoes). Kein Wunder also, dass die charmante Comedy-Serie als einer der Hauptgründe aufgezählt wird, wenn es um ein Abo beim Streaming-Anbieter Apple TV+ geht.



Das wird Apple selbst am besten wissen, weshalb sie die erfolgreiche Serie vermutlich auch fortsetzen. Intern läuft es nämlich nicht unbedingt rosig für den hauseigenen Streaming-Service. So verkündete Apple erst vor Kurzem weniger Geld in neue Produktionen investieren zu wollen. Der Grund dafür ist offensichtlich: Im internationalen Streaming-Krieg zieht der Tech-Gigant gegen Netflix, Amazon Prime und Disney+ stets den Kürzeren.

