Neue PlayStation 5 ausgepackt: Die PS5 Pro im Unboxing-Video

Wir haben die PlayStation 5 Pro in die GIGA-Redaktion bekommen. Im Unboxing-Video seht ihr schon einmal, was in der PS5-Pro-Packung steckt – und was nicht.

PlayStation 5 Pro ausgepackt – wo ist denn da das Blu-ray-Laufwerk?

Kurz vor dem offiziellen Verkaufsstart am Donnerstag, dem 7. November, hat uns Sony schon einmal ein Exemplar der PS5 Pro zur Verfügung gestellt. Natürlich wollen wir vor dem Test auch den rituellen Auspackprozess festhalten – das findet ihr im handlichen Short-Video-Format oben im Artikel.

Die Packung ist schwarz dominiert, ansonsten aber in derselben Designsprache wie die reguläre PS5 gestaltet. Ein Label „4K120“ prangt dort, wo auf der ersten PS5-Version noch „8K“ stand – ironischerweise wird aber die PS5 Pro durchaus in einigen Spielen 8K-Output nativ unterstützen, bekannt sind ein 8K-Modus für Gran Turismo 7 und F1 24, während uns bislang kein Spiel für die normale PS5 bekannt ist, die das kann.

Ebenfall schon auf der Packung kommuniziert wird die Tatsache, dass es keine Disc-Version der PS5 Pro gibt, sie steht als reine Digital-Version im Handel. Ihr könnt bei Bedarf das externe Laufwerk der PS5 Slim dazukaufen und in die Konsole integrieren – das ist aber gerade nur sehr eingeschränkt verfügbar (bei Amazon, MediaMarkt, Sony überprüfen).

Ansonsten gibt es keine Überraschungen beim Packungsinhalt. Neben einem weißen DualSense-Controller findet ihr ein USB-C-auf-USB-C-Ladekabel darin, ein HDMI-2.1-Anschlusskabel für Fernseher oder Monitor, ein Kaltgerätekabel für den Stromanschluss und den üblichen Papierkram. Der Karton ist aus Papier, Plastik wird aber genutzt, um Kabel und Controller zu verpacken. Ein Standfuß ist nicht enthalten und muss ebenfalls zusätzlich erworben werden.

PS5 Pro ohne Laufwerk (links) vs. Ur-Modell der PS5 (© Severin Pick / GIGA) Die PS5 Pro (links) ist schmaler und leichter als die Ur-PS5 (rechts), aber etwas größer als die PS5 Slim. (© Severin Pick / GIGA) An den seitlichen Kühlrippen kann man die PS5 Pro erkennen. (© Severin Pick / GIGA) Ein Disc-Laufwerk wird nicht mit der PS5 Pro mitgeliefert, ist aber separat erhältlich. (© Severin Pick / GIGA) Die PS5 Pro (links) hat nur noch USB-C-Anschlüsse an der Front. Zwei USB-A-Ports gibt es auf der Rückseite. (© Severin Pick / GIGA) Auf GIGA und auf unserem YouTube-Kanal erfahrt ihr in Kürze, was die PS5 Pro taugt. (© Severin Pick / GIGA)

Design und Anschlüsse ähnlich zur PS5 Slim

Die Konsole selbst basiert größtenteils auf dem Design der PS5 in der Slim-Version. Die weißen Außenplatten werden hier jedoch von markanten schwarzen Kühlrippen durchbrochen, an denen man die Pro-Version der PS5 deutlich erkennen kann. Der mittlere Teil des „Sandwichs“ ist wieder aus glänzendem schwarzen Plastik gefertigt.

Zwei USB-C-Anschlüsse gibt es an der Front, auf der Rückseite finden sich neben dem Netzanschluss und HDMI-Ausgang zwei „klassische“ USB-A-Buchsen. Das kennt man so auch schon von der PS5 Slim.

PS5 Pro: Unser Test in Kürze

Derzeit testen wir die PS5 Pro inklusive ihrer verbesserten Grafikfähigkeiten auf Herz und Nieren. In Kürze liefern wir euch einen umfassenden Testbericht, der klärt, für wen sich der Aufpreis gegenüber der normalen PS5 lohnt und für wen nicht. Folgt uns auf YouTube und lest in den nächsten Tagen GIGA, wenn ihr den Test nicht verpassen wollt.