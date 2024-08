Neuer Steam-Bestseller: Blutiger Krimi-Simulator stürmt die Charts

Ein brandneuer Simulator arbeitet sich direkt zum Release ganz nach oben in die Steam-Charts. Der Crime Scene Cleaner staubt jede Menge gute Bewertungen ab und entpuppt sich als Bestseller. Den Trailer könnt ihr euch hier über dem Artikel anschauen.

Steam-Hit: Crime Scene Cleaner feiert Traumstart

In dem Simulator Crime Scene Cleaner spielt ihr einen Putz-Experten, der sich mit der Mafia einlassen muss, um das Leben seiner Tochter zu retten. Ihr werdet engagiert, um Tatorte sauber zu schrubben, Beweise zu entfernen und Spuren zu verwischen.



Ihr müsst verschiedene blutige Verbrechen vertuschen, um Geld zu verdienen und habt dabei stets die Polizei im Nacken – doch für eure Tochter nehmt ihr dies in Kauf.

Anzeige

Bis zum 28. August 2024 könnt ihr euch den Crime Scene Cleaner noch mit einem Einführungsrabatt von 12 Prozent sichern – der Simulator kostet somit derzeit 16,71 Euro statt 18,99 Euro (auf Steam ansehen).

Crime Scene Cleaner President Studio

Nach den ersten 400 abgegebenen Stimmen steht der Simulator bei einer sehr positiven Wertung auf Steam. Spieler loben die Prämisse, das Gameplay und die abwechslungsreichen und realistischen Umgebungen, die spannende Kriminalfälle erzählen.

Anzeige

In dem Simulator Crime Scene Cleaner stoßt ihr auf ziemlich viel Blut. (© President Studio / PlayWay)

Steam-Bestseller: Blutiger Simulator räumt in den Charts auf

Kurz nach seiner Veröffentlichung am 14. August 2024 putzt sich der Crime Scene Cleaner auf Steam ganz nach oben in die Charts. Der Simulator, in dem ihr euch die Hände so richtig schmutzig macht, macht offensichtlich gerade viele Spieler in der Community neugierig und belohnt sich mit einer starken Bestseller-Platzierung – aktuell schafft er es auf Rang 2.

Anzeige

Damit muss er sich nur dem Shooter-Dauerbrenner Counter-Strike 2 geschlagen geben und schiebt sich vor namhafte Hits wie Cyberpunk 2077, Call of Duty: Modern Warfare Remastered und Lost Ark.

Nicht alle Steam-Spiele lohnen sich – diese 7 Games solltet ihr unter allen Umständen meiden:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.