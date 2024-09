Neuer Überraschungs-Hit auf Steam: Fantasievolles Abenteuer verzaubert Spieler

Ein charmantes Mittelalter-Abenteuer erobert momentan die Herzen der Steam-Community im Sturm. Der kühne Knappe kann sich zu seinem Release über starke Bewertungen und einen Platz in den Bestsellern freuen. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

Neuer Steam-Hit: Der kühne Knappe heimst Lob ein

Das originelle und liebenswerte Mittelalter-Abenteuer Der kühne Knappe hat auf Steam einen bemerkenswerten Start hingelegt. Kurz nach dem Release am 17. September 2024 begeistert das Spiel mit seinen kreativen 2D- und 3D-Sequenzen ein wachsendes Publikum.



Auf Steam könnt ihr euch das Abenteuer Der kühne Knappe (Originaltitel: The Plucky Squire) jetzt für 29,99 Euro sichern (auf Steam ansehen).

The Plucky Squire All Possible Futures

In Der kühne Knappe wartet ein niedliches Abenteuer für die ganze Familie auf euch. Die Figuren eines Bilderbuchs erwachen darin zum Leben und springen zwischen den Seiten und der dreidimensionalen Realität hin und her.



Ihr steuert Jot, den titelgebenden Knappen, der seine Welt und seine Freunde vor dem Bösewicht Grummweil retten und dabei zahlreiche Aufgaben und Rätsel lösen sowie Hindernisse aus dem Weg räumen muss.



Die abwechslungsreichen Spiel-Elemente weisen dabei unter anderem Parallelen zu klassischen Super-Mario-Hits als auch neueren Highlights wie It Takes Two auf.

Bislang zeigt sich die Steam-Community von dem hübschen Abenteuer begeistert – die ersten über 160 abgegebenen Bewertungen von Der kühne Knappe fallen sehr positiv aus.

Charmantes Ritter-Abenteuer legt starken Start auf Steam hin. (© Devolver Digital / Valve)

Steam-Bestseller: Charmantes Abenteuer peilt die Top 10 an

In den Steam-Charts hat sich Der kühne Knappe bereits recht weit nach oben orientiert – die Top 10 sind in greifbarer Nähe.



Dort haben sich derzeit allerdings noch einige andere Spiele breit gemacht – insbesondere Simulations-Hits stehen derzeit auf der Plattform hoch im Kurs, unter anderem schaffen es Frostpunk 2, Satisfactory und der TCG Card Shop Simulator unter die ersten 10.

