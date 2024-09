Nintendo und Microsoft haben eine Sache, die der PlayStation bis heute fehlt

Der Release von Astrobot hat in den sozialen Medien eine große Diskussion ausgelöst. Es geht um die Frage des offiziellen Maskottchens: Wer ist eigentlich das Gesicht der PlayStation?

Wer ist das offizielle PlayStation-Maskottchen?

Nintendo hat Mario und die Xbox hat den Master Chief. Aber welche ikonische Videospielfigur steht eigentlich für die PlayStation? Diese Frage kam im Rahmen der Astro-Bot-Veröffentlichung auf und lässt sich gar nicht so leicht beantworten.

In den Kommentaren unter dem Post finden sich berühmte Namen wie Kratos aus God of War, Nathan Drake aus den Uncharted-Spielen, Ratchet and Clank aus der gleichnamigen Reihe oder auch fast vergessene Figuren wie Sly Cooper oder PaRappa the Rapper. Alles gute Anwärter für den Titel „offizielles PlayStation-Maskottchen“.

Was ist eigentlich mit Crash Bandicoot?

Allerdings gibt es eine Voraussetzung, die die meisten Figuren disqualifiziert. Denn laut einigen Usern sollte das wahre PlayStation-Maskottchen auch bereits auf der ersten PlayStation-Konsole vertreten gewesen sein.



Insofern wäre Crash Bandicoot der ideale Anwärter für die Position. Allerdings gehört der aufgeweckte Beuteldachs seit der Übernahme von Activision offiziell zu Microsoft und der Xbox-Familie. Darüber hinaus wurde die Entwicklung eines neuen Teils vor Kurzem eingestellt.



Witzigerweise gab es in der Vergangenheit sogar ein offizielles PlayStation-Maskottchen, das heute aber kaum noch jemand kennt, und zwar Polygon Man.

Lässt man allerdings die oben genannte Voraussetzung einfach weg, könnten viele PlayStation-Fans sehr gut damit leben, wenn der kleine Astro Bot und seine verspielte Crew zum offiziellen Maskottchen der Konsole avancieren. Der Erfolg des neuen PlayStation-Spiels gibt dieser Annahme jedenfalls recht.



Unseren Test zu Astro Bot findet ihr übrigens hier:

