Statt 49,99 Euro bald kostenlos: Epic verschenkt geniales Star-Wars-Spiel

Official LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Gameplay Trailer

Star-Wars-Fans können sich im Epic Games Store schon bald ein echtes Gaming-Highlight aus der weit, weit entfernten Galaxis sichern. Den Trailer zu LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Epic Games schenkt euch großes Star-Wars-Game

Vom 5. bis zum 12. Dezember lohnt sich der Besuch im Epic Games Store. Den Bauklotz-Hit LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga könnt ihr euch in diesem Zeitraum komplett kostenlos schnappen. Ebenfalls kostenlos ist Bus Simulator 21 Next Stop (im Epic Games Store anschauen).

Im aktuell neusten LEGO-Game von Entwickler TT Games könnt ihr alle neun Star-Wars-Episoden nachspielen. Die Geschichte der Sci-Fi-Saga wird mit typischem LEGO-Humor nacherzählt. Zusätzlich könnt ihr aber auch völlig frei von Planet zu Planet fliegen und Nebenquests entdecken sowie die vielen Sammelgegenstände einsacken.

Die PC-Version von LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga kostet für gewöhnlich 49,99 Euro. Wenn ihr lieber auf Steam zockt, könnt ihr bis zum 4. Dezember noch zum Preis von 9,99 Euro zuschlagen – oder ihr wartet und schnappt es euch kostenlos bei Epic.

Die Bewertungen bei Steam können sich auch sehen lassen. Insgesamt fallen 91 Prozent der 34.000 Reviews positiv aus (auf Steam ansehen).

Bis zum 5 Dezember könnt ihr euch noch Brotato im Epic Games Store schnappen:

So viel steckt in LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga ist ein richtig großes Spiel. Insgesamt warten 300 spielbare Charaktere, über 100 Fahrzeuge und 23 Planeten auf euch. Auch das Gameplay wurde im Vergleich zu den alten LEGO-Games überarbeitet. So gibt es jetzt Kombos mit dem Lichtschwert und ihr könnt gezielt mit dem Blaster feuern.

Aufgrund der Größe des Spiels leiden die einzelnen Missionen etwas. So besteht jede Episode nur aus 5 Missionen. Viele Momente aus den Filmen bleiben dadurch außen vor oder werden nur in Zwischensequenzen erzählt. Für Star-Wars- oder LEGO-Fans in jedem Alter bietet das Spiel aber trotzdem jede Menge Spaß.