Steam Deck am Flughafen verloren – ehrlicher Finder überrascht alle

Ein Steam Deck am Flughafen zu verlieren ist der pure Horror – schlimmer als ein Spielstand-Verlust kurz vorm Endgegner. Doch ein Gamer verwandelt diesen Albtraum in ein episches Quest-Finale. Mit der Unterstützung der Reddit-Community startet er eine Rettungsmission, die ihr oben in unserem Video sehen könnt.

Gamer startet Steam-Deck-Rettungsquest

Ein Gamer macht am Flughafen eine überraschende Entdeckung: Ein herrenloses Steam Deck. Er könnte die tragbare Konsole einsacken, aber er hat zu sehr auf Ehrlichkeit geskillt. Auf Reddit startet er nämlich eine Such-Mission mit cleverem System. Nur der wahre Besitzer kann drei entscheidende Details nennen: den exakten Flughafen-Standort, die installierten Games und den Browser-Verlauf – den er übrigens vorsorglich auf jugendfreie Inhalte überprüft hat. (Quelle: Reddit)

Die Reddit-Community reagiert begeistert auf diese noble Geste. Innerhalb kürzester Zeit sammeln sich Hunderte Kommentare mit Pro-Gamer-Moves. Sie teilen den Beitrag, geben Tipps zur Kontaktaufnahme mit dem Steam Support sowie dem Flughafen-Fundbüro. Einige bieten sogar ihre technische Expertise an, um weitere Hinweise auf den Besitzer zu finden.

Mission Accomplished: Steam Support mit dem Game-Winning-Play

Was wie ein Side-Quest begann, entwickelt sich zum Community-Event: Der Steam Support joint das Game und findet keine 48 Stunden später den rechtmäßigen Besitzer. Das gute Ende wurde freigeschaltet! Der glückliche Steam-Deck-Owner kann sein Glück kaum fassen und ist dem Finder äußerst dankbar. (Quelle: Reddit)

Diese Story beweist mal wieder: Die Gaming-Community ist der beste Multiplayer-Mode überhaupt. Der ehrliche Finder hat nicht nur ein wertvolles Gerät gerettet, sondern auch bewiesen, dass Gamer füreinander da sind – online wie offline.

