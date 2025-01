Steam-Meisterwerk für 12 Euro: Wunderschönes Open-World-Spiel stark reduziert

Ein wunderschönes sowie außergewöhnliches Open-World-Spiel bekommt ihr gerade für nur 12 Euro bei Steam – der Rabatt beträgt ganze 80 Prozent. Wir sagen euch, warum sich das Spiel wirklich lohnt.

Ghostwire: Tokyo für nur 11,99 Euro statt 59,99 Euro bei Steam

Das Action-Open-World-Spiel Ghostwire: Tokyo wird auf Steam gerade mit einem dicken Rabatt angeboten. Statt 59,99 Euro müsst ihr momentan nur geringe 11,99 Euro für den Hit von Tango Gameworks (The Evil Within) und Bethesda bezahlen (auf Steam ansehen).

Wenn ihr je mit dem Traum geliebäugelt habt, Geisterjäger zu werden, dann ist Ghostwire: Tokyo das vielleicht beste Spiel auf dem Markt für euch. Die wunderschöne Open-World zeigt ein Tokyo, das aussieht, als wärt ihr ganz persönlich dort. Neben verrückt-gruseligen Geistern natürlich, denen ihr mit euren absolut coolen Kräften den Garaus machen werdet.

Eines meiner Lieblings-Open-World-Spiele – weil es so viel Spaß macht!

Ghostwire: Tokyo hat mich so richtig überrascht, als ich es gespielt habe. Eigentlich bin ich nämlich gar kein großer Parkour- oder Action-Fan – und neben Horror-Elementen erwartet euch nämlich exakt das: Viel Action in originellen und visuell fantastischen Kämpfen sowie schnelle und magische Parkour-Läufe über die Dächer Tokyos.

Aber Ghostwire: Tokyo ist in meinen Augen so gut designt, dass es einfach unglaublich viel Spaß macht, die verrückte Geisterjäger-Story zu durchleben – und dabei nicht nur abgedrehte Yokai (Geister) einzufangen, sondern auch mit Katzen zu verhandeln und Seelen von Menschen an Telefonzellen abzugeben. Ja, wirklich.

In Ghostwire: Tokyo sind nämlich aufgrund übernatürlicher, böser Mächte alle Menschen aus der Hauptstadt verschwunden– und nur ihr, als Geisterjäger mit Elementarfähigkeiten, könnt sie retten. Euch zur Seite steht ein rachsüchtiger Geist namens KK, der gern einfach euren Körper übernehmen würde. Irgendwie arrangiert ihr euch aber mit ihm und arbeitet zusammen, um die Menschen zu retten – also, ihre Seelen an Telefonzellen abzugeben, aber das kommt ja auf das Gleiche heraus.

Die Story von Ghostwire: Tokyo ist so cool und abgedreht wie auch der Kampf selbst, welcher anspruchsvoll ist und visuell richtig reinhaut. Erwartet ein Open-World-Spiel aus der First-Person-Perspektive, das erfrischend ist und richtig Laune macht – dann ist der Kauf garantiert kein Fehler.