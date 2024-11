Steam schmeißt euch eines der besten Battlefields gerade für 2,79 Euro hinterher

Bei Steam läuft gerade der Herbst-Sale – also gibt es wieder mal massig Spiele zu kleinen Preisen. Mit dabei: die Premium-Edition von Battlefield 4. Den Shooter kriegt ihr samt aller DLCs für 2,79 Euro regelrecht hinterhergeworfen – aber nur für kurze Zeit.

Battlefield 4 für 2,79 Euro auf Steam im Angebot

Bock auf ein Battlefield mit modernen Waffen, das keine Vollkatastrophe wie Battlefield 2042 ist? Dann solltet ihr mal einen Blick in den Steam-Store werfen. EA hat gerade die komplette Franchise-Kollektion knallhart reduziert – mit dabei ist auch Battlefield 4.

Die Premium-Edition, die neben dem Hauptspiel auch alle DLCs beinhaltet, gibt’s gerade stolze 93 Prozent günstiger. Statt 39,99 Euro zahlt ihr aktuell also nur läppische 2,79 Euro (bei Steam anschauen). Das Angebot gilt aber nur noch bis zum 4. Dezember 2024. Wer den Rabatt nicht verpassen will, schlägt am besten jetzt direkt zu.

Battlefield 4™

BF4 gibt’s auf Steam gerade zum absoluten Traumpreis. (© EA)

Gut zu wissen: Auch wenn ihr BF4 auf Steam kauft, müsst ihr euch trotzdem noch EAs eigenen Launcher herunterladen, einen Account erstellen und das Spiel darüber aktivieren und starten. Etwas umständlich und lästig, aber bei einem solchen Spitzenpreis, kann man das schon mal im Kauf nehmen.

Für wen lohnt sich Battlefield 4?

Fans von teambasierten Ego-Shootern mit bombastischen Multiplayer-Schlachten sollten sich Battlefield 4 auf jeden Fall unter den Nagel reißen. Mein Kollege Daniel Boldt geht sogar noch einen Schritt weiter und betitelt Battlefield 4 als „das letzte gute Battlefield“.

Und tatsächlich sehen das auch viele andere Battlefield-Veteranen in der Retrospektive ähnlich. Die Möglichkeiten bei der Waffenanpassung sind gigantisch, die Levolution-Events sorgen in den Partien auch heute noch für Aufsehen und sowohl das Waffen- als auch das Fahrzeugarsenal ist selbst für heutige Verhältnisse echt groß.

Dazu kommen die abwechslungsreichen Karten, die unterschiedliche Spielstile zulassen und auch optisch echt was hermachen – ein rundum gelungenes Shooter-Paket also, das sich Genre-Fans auf keinen Fall entgehen lassen sollten.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.