Steam-Spiel wird so heiß erwartet, dass Fans ihre eigene Demo bauen

Die Ungeduld der Hollow Knight: Silksong-Fans kennt keine Grenzen mehr. Jetzt haben einige Enthusiasten die E3-Demo des heiß erwarteten Spiels in Minecraft nachgebaut. Ein ambitioniertes Projekt, das Spielern endlich die Möglichkeit geben könnte, einen Vorgeschmack auf den heiß erwarteten Nachfolger zu bekommen.

Von der Gamescom in die Blockwelt

Erinnert ihr euch noch an die Gamescom 2019, als Nintendo eine Silksong-Demo an einem einzigen Switch-Gerät präsentierte? Nicht? Das lag wahrscheinlich daran, dass weder Nintendo noch Team Cherry angekündigt haben, dass sie auf der Messe vertreten sein werden. Und das, obwohl Silksong eines der am heißesten erwarteten Steam-Spiele ist. Der Ansturm auf diese einzelne Konsole wäre wohl noch größer gewesen, hätten sie es angekündigt. Und die Schlange war so schon unerwartet lang.

Aber jetzt müsst ihr weder nach Amerika zur E3 fliegen noch stundenlang auf der Gamescom anstehen, um einen Blick auf die Demo zu erhaschen. Ihr braucht dafür nur Minecraft.

Ambitioniertes Fanprojekt startet

Der YouTuber Primacon hat sich mit dem Map-Experten Clouser und dem Notenblock-Virtuosen NoteBlockMatt zusammengetan, um sowohl die Moss Grotto als auch das Deep Dock aus der Demo komplett in Minecraft nachzubauen. Und das Beste: Die Bosskämpfe sollen auch dabei sein!

Da alle Beteiligten bereits Erfahrung mit ähnlichen Projekten haben, stehen die Chancen gut, dass dieses Vorhaben gelingt. Inzwischen ist die Demo bereits fertig und kann sich wirklich sehen lassen:

Infos aus zweiter Hand

Woher die Fans all die Details für den Nachbau nehmen, ist nicht ganz klar. Vermutlich dienen Gameplay-Videos als Grundlage. Immerhin ist die Demo schon lange kein Geheimnis mehr.

Für alle, die wie ich beim Release von Silksong alles neu entdecken wollen, ist aber Vorsicht geboten. Selbst wenn das fertige Spiel sich inzwischen schon stark von der 7 Jahre alten Demo unterscheiden wird. Ja, so lange ist die Ankündigung von Silksong schon her!