Steam-Spieler lieben neues Stardew-Valley-like: „Ich kann nicht genug davon bekommen“

Keine Frage: Stardew-Valley-likes gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Doch die richtig guten sind weiterhin rar. Jetzt ist eine brandneue Farming-Sim auf Steam erschienen und die ersten Reviews überschlagen sich vor Lob.

Äußerst positiv: Fields of Mistria wird jetzt schon vergöttert

Wer sich wie ich jeden Monat anschaut, welche neuen entspannten Cozy Games auf dem Markt erscheinen, hat von Fields of Mistria schon gehört. Der Early-Access-Release des Stardew-Valley-likes wurde nämlich schon eine ganze Weile von der Community heiß erwartet.



Und mit dem jetzigen Release ist eines bereits klar: Dieses Spiel begeistert Stardew-Valley-Fans jetzt schon restlos. Ganze 98 Prozent der fast 800 Spieler haben Fields of Mistria einen Daumen nach oben gegeben (auf Steam ansehen). Das ist ein nahezu perfektes Ergebnis – und das, obwohl es noch nicht einmal die Vollversion ist.

Hier zwei ausgewählte Steam-Reviews zum Spiel:

Ich. Liebe. Dieses. Spiel. Nichts gegen Stardew Valley, aber dieses Spiel ist alles, was ich von einer Farming-Sim will und mehr! Man kann springen und schwimmen, was die Welt sogar noch immersiver macht und ich liebe das Element der Magie. (Quelle: stararity auf Steam

Ich war so gespannt darauf, dass das Spiel endlich herauskommt und jetzt kann ich nicht genug davon bekommen! Bestes Spiel, das ich je gespielt habe und ich werde es jeden Tag spielen. (Quelle: nicola.sylvester29 auf Steam

Schaut in den Release-Trailer zu Fields of Mistria:

Fields of Mistria überzeugt auch mit dem einzigartigen Grafikstil.

Bewährtes Konzept, toll umgesetzt

Darum geht es in Fields of Mistria: Das idyllische Dorf Mistria bietet euch einen verwilderten Hof als neues Eigenheim an – aber nur, wenn ihr im Gegenzug helft, Mistria wiederaufzubauen. Nachdem ein Erdbeben das Dorf heimgesucht hat, wird das Land auch noch von einer geheimnisvollen Magie terrorisiert – und natürlich seid ihr genau die richtige Person, um dem Geheimnis auf den Grund zu gehen!

Wie bereits erwähnt, ist Fields of Mistria nach dem Release am 5. August zunächst im Early Access verfügbar. Die Spielversion ist also noch nicht vollständig, soll sich aber jetzt schon wie ein volles Spiel anfühlen und bietet euch bereits 30 bis 40 Stunden Spielzeit (Quelle: Offizielle Homepage von Fields of Mistria). Schon Ende 2024 soll das nächste große Update kommen – und innerhalb eines Jahres will Entwickler NPC Studio die Vollversion auf den Markt bringen.

