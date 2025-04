Switch 2 angespielt: Eine Sache hat mich komplett umgehauen

Nach dem großen Erfolg der Nintendo Switch erscheint nach 8 Jahren der Nachfolger: Die Switch 2 kommt am 5. Juni 2025 zum Preis von 469,99 Euro auf den Markt. Wir durften die Neuerungen der Switch 2 bereits antesten. Besonders die innovative Maussteuerung der Joy‑Cons 2 könnte das Spielerlebnis grundlegend verändern.

Technische Verbesserungen und Display-Eigenschaften der Switch 2

Die Switch 2 ist etwas größer als ihr Vorgänger, bleibt aber genauso dünn und liegt dadurch sogar besser in der Hand. Das Display wächst auf 7,9 Zoll Diagonale mit 1080p-Auflösung an (Launch-Switch 1: 6,2 Zoll mit 720p) und übertrifft damit sogar die OLED-Switch (7 Zoll mit 720p) und das Steam Deck (7,4 Zoll mit 800p). Leider bleiben die großen schwarzen Ränder rund um das Display bestehen. Der neue LCD-Bildschirm ist deutlich heller, fühlt sich nach der OLED-Variante jedoch wie ein kleines Downgrade an. Dafür bietet er 120Hz, VRR und HDR-Support, was sich beim Anspielen sofort positiv bemerkbar machte.

Die Leistung der Konsole überzeugt auf ganzer Linie. Bei keiner unserer Anspielsessions traten große Framedrops auf. Uns konnte aber leider nicht gesagt werden, welche Spiele wir im Qualitäts-Modus (bis zu 4K und 60 FPS) und welche im Leistungs-Modus (bis zu 1080p und 120 FPS) angespielt haben.

Grafisch gab es wenige „Wow-Momente“ – die Spiele sahen gut aus, aber nicht revolutionär besser als optimierte Switch-1-Titel. Selbst bei direkten Vergleichen wie „The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition“ (bei MediaMarkt ansehen) sind die Verbesserungen in der Leistung gut, für die meisten vermutlich aber nicht besonders relevant. Deutlicher dürfte der Unterschied dann aber bei Spielen wie „Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung“ sein, das auf der ersten Switch mit konstanten Frame-Einbrüchen zu kämpfen hatte.

Innovative Joy‑Cons mit revolutionärer Maussteuerung

Mein persönliches Highlight war Metroid Prime 4: Beyond – ein Spiel, bei dem die neue Maus-Funktion der Joy-Cons 2 hervorragend zur Geltung kommt. Je nachdem, wie man den rechten Joy-Con hält, kann man dynamisch zwischen typischer Controller- und Maussteuerung wechseln. Mit dem linken Joy‑Con als halbem Controller und dem rechten als Maus zu spielen, fühlt sich sofort natürlich an und eröffnet für Spiele in der Ego-Perspektive völlig neue Möglichkeiten.

Die Maussteuerung funktioniert präzise und bietet mehr Funktionen als eine gewöhnliche PC-Maus. Der Cursor lässt sich drehen und die Maus auf sämtlichen Oberflächen wie einer Hose verwenden, was auch das Spielen auf der Couch deutlich vereinfachen sollte. Allerdings werden vermutlich herkömmliche externe Mäuse nicht kompatibel sein. Die Joy-Cons 2 sind zudem größer geworden, was für kleine Hände eventuell problematisch sein könnte, für alle anderen aber ein Gewinn ist – besonders wenn man unterwegs mit Freunden eine Runde Mario Kart World mit zwei einzelnen Joy-Cons spielen möchte.

Der neue magnetische Befestigungsmechanismus der Joy-Cons funktioniert überraschend gut. Sie halten fest an der Konsole und lösen sich nur, wenn man den jeweiligen Hebel auf der Rückseite betätigt. Die Switch 2 fühlt sich dadurch wie aus einem Guss an und ähnelt vom Handgefühl eher einer Switch Lite oder einem Steam Deck. Ob mit den neuen Sticks auch der berüchtigte Stick Drift behoben wurde, wollte Nintendo nicht verraten – hier müssen wir die ersten Teardowns und Langzeiterfahrungen abwarten.

Das neue Zubehör kann überzeugen

Die neue Chat-Funktion bekamen wir vor Ort nicht zu sehen, aber die Switch 2 Kamera konnten wir bereits in der geupgradeten Version von Super Mario Party Jamboree ausprobieren, wo das Freistellen von Personen vom Hintergrund erstaunlich gut funktionierte – zumindest so lange nicht mehr als vier Personen im Sichtfeld waren.

Der neue Switch 2 Pro-Controller ist auch wieder ein empfehlenswertes Zubehör und wurde mit dem neuen C-Button, einer Kopfhörerbuchse und zwei frei belegbaren Tasten auf der Rückseite (GL und GR) aufgewertet. Besitzer des Vorgängermodells werden allerdings kaum einen Grund zum Upgrade sehen.

