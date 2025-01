Switch 2: Ich hoffe, Nintendo schafft das größte Problem des Vorgängers endlich aus der Welt

Seit sechs Jahren besitze ich eine Nintendo Switch und bislang habe ich es irgendwie geschafft, dem berühmt-berüchtigten Joy-Con-Drift zu entgehen. Etliche andere Spielerinnen und Spieler hatten nicht so viel Glück und haben die Controller entweder zur Reparatur geschickt oder sich sogar ein komplett neues Set gekauft. Das ist verdammt ärgerlich, denn inzwischen gibt es eine simple technische Lösung, die Nintendo bei der Switch 2 unbedingt einbauen sollte, um dieses Problem ein für allemal aus der Welt zu schaffen.



Ein Kommentar von Robert Kohlick

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Switch 2: Nintendo kann den Joy-Con-Drift aus der Welt schaffen

Viele Nintendo-Fans dürften sich noch gut an ihren ersten driftenden Joy-Con erinnern. Wenn Link in Zelda: Breath of the Wild plötzlich von alleine losrennt, denkt man anfangs noch an einen Bug im Spiel. Doch irgendwann ist die Diagnose klar: Joy-Con-Drift. Zwar übernimmt Nintendo die Kosten für die Reparatur oder den Austausch, aber die Wartezeit und der Organisationsaufwand sind jedes Mal ärgerlich. Das Schlimmste daran: Das Problem wird zwangsläufig wiederkommen, denn es liegt in der Natur der verbauten Technik.

Anzeige

Was mich dabei besonders frustriert: Es gibt bereits eine ausgereifte technische Lösung. Hall-Effekt-Sensoren, die die Position des Sticks mittels eines Magnetfeldes statt mechanischer Teile ermitteln, könnten das Drift-Problem ein für alle Mal lösen. Und tatsächlich gibt es schon Joy-Con-Austausch-Kits (bei Amazon anschauen) mit dieser Technologie von Drittanbietern, die den lästigen Fehler der Switch endgültig beheben.

AKNES GULIKit Hall Sensing Joystick Reparatur Kit für JoyCon, Rechts Links Joy Con Controller Joysti Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.01.2025 09:25 Uhr

Wie ihr die neuen Sticks bei eurer Switch einbaut, zeigen wir euch im Video:

Tschüss, Stick Drift! GuliKit Hall-Effekt-Sticks für die Nintendo Switch ausprobiert Abonniere uns

auf YouTube

Keine mechanische Abnutzung, keine Fehleingaben. Stattdessen präzise Steuerung mit geringerer Deadzone – ein Traum! Nintendo könnte diese Hall-Effekt-Sticks wahrscheinlich für wenige Euro pro Stück in der Switch 2 verbauen und damit das größte Problem des Vorgängers beseitigen.

Anzeige

Mit Hall-Effekt-Sticks wäre Nintendo Sony und Microsoft voraus

Nintendo würde als erster der großen Konsolenhersteller einen entscheidenden Schritt nach vorne machen und damit eine technische Vorreiterstellung einnehmen. Denn auch wenn der Joy-Con-Drift für fast jeden Spieler ein Begriff ist, hat nicht nur Nintendo damit zu kämpfen. Auch PlayStation- und Xbox-Controller sind davor nicht gefeit.

Anzeige

Mit der Switch 2 hat Nintendo die große Chance, eines der ärgerlichsten Probleme der Gaming-Geschichte zu lösen und damit das Vertrauen der Fans weiter zu stärken. Denn noch eine Generation mit massig driftenden Controllern – das möchte wirklich niemand erleben, nicht einmal Nintendo.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.