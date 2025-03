Switch 2: Nintendo-Fan fragt MediaMarkt nach dem Release-Termin – die packen eiskalt aus!

Die Switch 2 wird 2025 erscheinen. Den genauen Release-Termin hält Nintendo aber weiterhin geheim. Ein Reddit-Nutzer denkt sich allerdings, er könnte ja einfach mal bei MediaMarkt nachfragen. Die Antwort überrascht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

MediaMarkt nennt angeblichen Release-Termin für die Nintendo Switch 2

Wann erscheint die Nintendo Switch 2 denn jetzt? Wenn Nintendo Funkstille hält, lohnt es sich vielleicht, mal bei anderen Quellen nachzufragen. Das muss sich auch Reddit-Nutzer vnnder gedacht haben, der kurzerhand in einem Markt von MediaMarkt oder Saturn – genaueres wird nicht verraten – vorbeischaut und dort einfach nach dem Release-Termin fragt.

Anzeige

Im Laden sei ihm zuvor bereits aufgefallen, dass Switch-Spiele und die Hybridkonsole selbst günstiger angeboten werden. Aus Neugier habe er dann einen Mitarbeiter am Infoschalter gefragt, wann der Markt die Konsole erhält. Der Mitarbeiter am Infoschalter habe bestätigen können, dass die Switch 2 bereits intern gelistet sei – mit einem offiziellen Release-Termin am 9. Mai.

Erscheint die Switch 2 wirklich am 9. Mai?

Trotz Behauptung durch den Mitarbeiter bei MediaMarkt ist der Release-Termin am 9. Mai alles andere als in Stein gemeißelt. Es könnte sich auch um einen Platzhalter im System handelt.

Anzeige

Allerdings ist der 9. Mai nicht zum ersten Mal in der Switch-2-Gerüchteküche aufgetaucht. Ein Händler aus Finnland hat im Januar bereits das gleiche Datum angegeben und es dann kurze Zeit später verschwinden lassen. Vielleicht ist Reddit-Nutzer vnnder hier tatsächlich etwas auf der Spur.

Anzeige

Gegen den 9. Mai spricht, dass Fans zu diesem Zeitpunkt in bestimmten Ländern immer noch an dem Experience-Event für die Switch 2 teilnehmen können, um die Hybridkonsole auszuprobieren. Wenn Nintendo bis zu deren Abschluss wartet, wäre ein Release-Termin im Juni wahrscheinlicher.

Eine finale Antwort erhalten wir hoffentlich am 2. April. Dort will Nintendo in einer Direct-Präsentation mehr zur Switch 2 verraten. Auch der Preis und die neuen Features werden dann hoffentlich enthüllt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.