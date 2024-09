The Legend of Zelda: Nintendo lüftet großes Geheimnis um Tears of the Kingdom

Seit vielen Jahren rätseln Fans über den Platz von Breath of the Wild und später auch Tears of the Kingdom in der Zelda-Timeline. Jetzt liefert Nintendo eine eindeutige Antwort.

Wo steht Tears of the Kingdom in der Zelda-Timeline?

Zelda-Spiele sind auf den ersten Blick sehr unabhängig voneinander. Nur selten gibt es mal einen direkten Nachfolger wie etwa The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom.



Trotzdem gibt es aber eine offizielle Zelda-Timeline, in die beide Switch-Spiele aber irgendwie nicht hineinpassen wollen. Nintendo findet jetzt einen Platz. Die Spiele sind schlicht und einfach komplett separat vom Rest der Reihe.



Die neue Zelda-Timeline mit Tears of the Kingdom wurde während Nintendo Live 2024 in Sydney gezeigt. Dank Nutzer Wario64 ist sie auch auf X (früher Twitter) gelandet:

Noch dieses Jahr erscheint ein neues Zelda-Game. Wie das wohl in die Timeline passt?

Anzeige

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Erster Trailer

Wer braucht die Zelda-Timeline eigentlich?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom haben zuvor viel Spekulation von Fans ausgelöst. Die beiden Spiele bringen viel eigene Geschichte und vor allem große Zeitsprünge mit, die einfach nicht in die bisherige Zelda-Welt passen wollen.



Das hat wohl auch Nintendo bemerkt und die Switch-Spiele kurzerhand in ihre eigene Ecke befördert. Zahllose Fan-Theorien dürften sich dadurch in Wohlgefallen aufgelöst haben.

Anzeige

Auch ohne Breath of the Wild und Tears of the Kingdom ist die offizielle Zelda-Timeline allerdings nicht gerade gradlinig. Mittendrin gibt es eine Kreuzung und die Zeitlinie teilt sich in eine Variante auf, in der Link in Ocarina of Time gegen Ganondorf gewinnt und eine, in der er verliert.



Wirklich praktischen Nutzen hat die Timeline auch nicht. Es wird kaum jemanden geben, der die Spiele tatsächlich in chronologischer Reihenfolge spielen wird. Dafür müsste man gewaltige Sprünge in Gameplay und Grafik hinnehmen. Der Beweis: Die beiden allerersten Zelda-Games kommen in der Timeline ganz zum Schluss.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.