The Room Two: Komplettlösung für alle Rätsel und Puzzle

Der Brief eines geheimnisvollen Verbündeten führt euch in The Room Two zu einer Vielzahl an Rätseln und Puzzles. Mithilfe unserer Komplettlösung werdet ihr alle Geheimnisse lüften und das Spiel damit beenden können.

Das Tutorial von The Room Two

Startpunkt: Der Brief und die Brille

Betretet den Raum und untersucht den Tisch mit dem Brief.

Tippt auf den Brief, klappt ihn auf und nehmt die Brille mit der zerbrochenen Linse an euch.

Rätsel mit der runden Box

Geht zum anderen Tisch und untersucht die runde Box.

Öffnet die Abdeckung, indem ihr sie vor dem Schlüsselloch dreht.

Setzt die drei Fragmente in die Scheibe ein. Die Schublade der Box öffnet sich, und ihr erhaltet eine Linse.

Kombiniert die Brille mit der Linse. Mit der fertigen Brille könnt ihr unsichtbare Dinge sehen.

Fingerabdruck entdecken

Setzt die Brille auf und schaut euch den Fingerabdruck auf der Abdeckung der Box an.

Ihr findet ein kleines Metallstück.

Metallplättchen einsetzen

Dreht den Tisch, bis ihr an der Kante ein baugleiches Metallplättchen entdeckt.

Geht zurück zum ersten Tisch und setzt beide Metallplättchen in die Aussparungen neben dem Brief ein.

Eine Bronzekugel erscheint.

Das Auge und der Code

Setzt die Bronzekugel in die Öffnung in der Mitte des Tisches. Ein Auge öffnet sich.

Setzt die Brille auf und entdeckt auf dem Brief den Code SESWN (Süden, Osten, Süden, Westen, Norden).

Dreht das Kompassrad entsprechend, um den Code einzugeben.

Belohnung: Das Medaillon

Das Auge dreht sich, und Ihr erhaltet ein Medaillon.

Öffnet das Medaillon im Inventar und verändert seine Form zu einem Quadrat, um das nächste Rätsel zu starten.

Kapitel 1 der Komplettlösung

Medaillon einsetzen

Geht mit dem Medaillon zum anderen Tisch und setzt es in die Kiste in der Mitte ein.

Eine Kugel erscheint, die ihr hin und her drehen könnt.

Scheinwerfer aktivieren

Setzt die Brille auf, um zu erkennen, dass die Kugel ein Scheinwerfer ist.

Schwenkt den Scheinwerfer nach links und leuchtet mittig an die Wand.

Ihr entdeckt ein rotes, spiegelverkehrtes Z. Leuchtet es so lange an, bis es von selbst leuchtet.

Zahlen und Zeichen finden

Dreht den Scheinwerfer etwa eine Vierteldrehung nach links, bis ihr zwei Säulen entdeckt.

Leuchtet an der rechten Säule nach oben und findet eine 8.

Rechts vom Z, auf etwa der gleichen Höhe, entdeckt ihr ein weiteres Zeichen rechts vom Durchgang.

Scheinwerfer ohne Brille aktivieren

Jetzt funktioniert der Scheinwerfer auch ohne Brille.

Schwenkt ihn um 180 Grad und leuchtet die Statue an.

Runen überlappen und den Rubin finden

Dreht die Kiste so, dass die Runen überlappen.

Die Kiste öffnet sich und gibt einen Rubin frei.

Schwebendes Objekt einsetzen

Über dem Scheinwerfer erscheint ein schwebendes Objekt.

Setzt die Brille auf und verbindet das schwebende Objekt links neben dem Scheinwerfer mit dem anderen Runenteil.

Spektakuläre Türöffnung

Eine Tür öffnet sich und gibt den Weg in den nächsten Bereich frei.

Kapitel 2, Teil 1: Modellschiff und Truhe

Dieses Modellschiff ist Teil eines Rätsels in Kapitel 2 von The Room Two. (© Fireproof Games / Steam)

Das Modellschiff erkunden

Geht zuerst zum Modellschiff und lest den Brief daneben.

Arrangiert die Kanonen des Schiffs so, dass sie nach außen zeigen. Ein Schlüsselloch öffnet sich.

Dreht am vorderen Mast im Ausguck die beiden Scheiben, sodass die stilisierten Schwingen auf dem gleichen Feld liegen.

Nehmt den Schlüssel und schließt damit das Schloss am Schiff auf.

Der rote Schalter und die Truhe

Bewegt den roten Schalter am Schiff nach rechts. Eine Truhe wird aufleuchten.

Ihr schaut automatisch auf die echte Truhe im Raum. Geht kurz zurück zum Modellschiff, nehmt den merkwürdig geformten Schlüssel und lest den Brief.

Die echte Truhe öffnen

Geht zur echten Truhe und untersucht den Griff auf der rechten Seite.

Klappt den Griff um und schiebt ihn nach oben.

Nehmt den Zylinder, betrachtet ihn im Inventar und schiebt die beiden Flügel nach oben.

Untersucht den Holzbalken neben der Truhe.

Dreht die goldenen Rädchen so, dass sie beide mit der offenen Seite nach innen zeigen.

Nehmt den Schlüssel und merkt euch das Objekt dahinter.

Symbole für das Kombinationsschloss

Schaut euch das Schloss der Truhe genauer an. Es handelt sich um ein kompliziertes Kombinationsschloss.

Findet die drei Symbole:

Links hinter der Truhe (am anderen Tragegriff): ein Symbol.

(am anderen Tragegriff): ein Symbol. Auf dem Schlüssel selbst : ein weiteres Symbol.

: ein weiteres Symbol. Das Objekt hinter den Rädchen am Holzbalken liefert das letzte Symbol.

liefert das letzte Symbol. Dreht die drei Scheiben des Schlosses so, dass die vollen Dreiecke alle nach innen zeigen.

Schließt die Truhe mit dem Schlüssel auf.

Das Innere der Truhe lösen

In der Truhe findet ihr eine Platte. Links befindet sich ein grünes Feld. Setzt die Brille auf und dreht das Objekt, bis es einrastet.

Rechts oben: Betätigt den gelben Schalter und schaut erneut mit der Brille ins grüne Feld.

Zieht die Balken heraus, dreht das Rad, und rastet die anderen beiden Teile ein.

Links im Truhendeckel entdeckt ihr ein weiteres grünes Feld. Klappt die Balken weg, sodass die Stäbchen einrasten.

Unten rechts erscheint ein neuer gelber Schalter. Betätigt ihn.

Löst das letzte grüne Feld, indem ihr die Dreiecke nach außen schiebt.

Kapitel 2, Teil 2: Der goldene Schlüssel

Zylinder einsetzen und Paneel öffnen

Setzt den Zylinder in die Öffnung und dreht ihn, bis das Paneel angehoben werden kann.

Hinweisbrief und Münze auf der Karte bewegen

Rechts findet ihr einen Hinweisbrief, links eine Karte.

Bewegt die Münze gemäß dem ersten Brief: 2x nach oben, 2x nach links, 3x nach unten .

. Ein neuer Brief erscheint.

Plättchen verschieben und Goldschlüssel einsetzen

Unter dem zweiten Brief die Plättchen so verschieben, dass das Schlüsselloch zugänglich wird.

Verwendet den kleinen Goldschlüssel, um eine Passage auf der Karte zu öffnen.

Münze weiter bewegen und dritten Brief untersuchen

Bewegt die Münze gemäß dem zweiten Brief: 4x nach links, 4x nach oben, 2x nach links.

Ein dritter Brief erscheint.

Schaut ihn mit der Brille an, um ein Steuerrad zu sehen.

Steuerrad drehen und Karte freischalten

Dreht das Steuerrad so, dass der rote Kompass komplett ist.

Der Nebel auf der Karte verschwindet.

Bewegt die Münze: 6x nach Süden, 2x nach rechts, 1x nach oben.

Galionsfigur platzieren und Steuerrad finden

Eine kleine Galionsfigur erscheint.

Platziert sie am Bug des Modellschiffs.

Eine Schublade im Rumpf öffnet sich, in der ein Steuerrad liegt.

Steuerrad einsetzen und Segel hissen

Setzt das Steuerrad in die Halterung am Heck des Modellschiffs.

Stellt das Ruder nach links und betätigt den Schalter darunter, um die Segel zu hissen.

Kapitel 2, Teil 3: Das Coderad und die Gewichte

Coderad lösen und Rubin einsetzen

Dreht das Rad in der Mitte des Schiffs, um ein weiteres Coderad freizulegen.

Schaut die Segel mit der Brille an. Dort steht das Wort „Rose“ .

. Gebt „Rose“ in das Coderad ein, um einen Rubin zu erhalten.

Setzt den Rubin weiter oben ein und führt die beiden Hälften zusammen.

Gewichte und Münzen am Arbeitstisch platzieren

Geht zum Arbeitstisch und nehmt das Gewicht rechts auf.

Platziert es auf der Waage im linken Feld auf das passende viereckige Feld.

Klappt das Objekt vor der Waage auf (beide Seiten) und nehmt links die kleine silberne Münze.

Setzt die Münze vorne links in die sich öffnende Aussparung ein, dreht sie, bis sie mit dem Stäbchen übereinstimmt, und rastet das Stäbchen ein.

Weitere Gewichte platzieren

Nehmt das neue Gewicht und platziert es rechts im Quadrat.

Die passende Münze für die neue Aussparung befindet sich im Deckel des quadratischen Gewichts.

Dreht die Münze so, dass die Öffnung zu einem Stäbchen zeigt, und schiebt sie darauf. Ein neues Gewichtfach öffnet sich.

Dreieckiges Gewicht einsetzen

Untersucht das neue Gewicht und dreht den Henkel, bis das Gewicht dreieckig ist.

Platziert es oben links.

Letzte Münze finden

Holt die nächste Münze aus einem Fach links am Objekt.

Öffnet das Fach, indem ihr die Nieten des zweiten Gewichtfachs so anordnet, wie es am Fach an der Seite angezeigt wird.

Kapitel 2, Teil 4: Die Münze und der Kompass

Münze mit „T“ einsetzen und Gewicht freilegen

Setzt die Münze mit dem „T“ ein, indem ihr das untere Stäbchen in den langen Balken, dann das obere und die beiden seitlichen in die kürzeren Balken schiebt.

Bearbeitet das nächste Gewicht: Hebt alle vier Seiten an, klappt sie um, und dreht die Umrandung des Fachs, bis eine neue Münze erscheint.

Neues Gewicht platzieren und Münze einpassen

Platziert das neue Gewicht links in die sternförmige Zeichnung.

Passt die nächste Münze ein, indem ihr sie in die längliche Schiene aufnehmt, einmal dreht und wieder korrekt anordnet. Danach folgen die anderen Stücke.

Zwei neue Objekte nutzen

Bearbeitet das Gewicht (dreht am Henkel), bis zwei Objekte entstehen.

Platziert diese in die passenden Aussparungen. Eine Kiste verschiebt sich, wodurch ein Anker und eine Spirale sichtbar werden.

Anker und Metallstern einsetzen

Bringt den Anker vorne am Schiff an und erhaltet einen Metallstern.

Setzt den Stern in die Kiste auf dem Tisch ein, dreht die helle Spitze nach oben, und öffnet die Kiste.

Schalter und Schraubenzieher nutzen

Aktiviert unten links den Schalter und nehmt den Aufziehschlüssel.

Drückt rechts an der Kiste die Metallschienen nach unten, um einen Schraubenzieher freizulegen.

Den Kompass bearbeiten

Dreht das Rädchen rechts unten am Kompass und öffnet ihn, indem ihr die Klammer drückt.

Nutzt den Schraubenzieher, um die Schraube zu entfernen, und setzt die Metallspirale in den offenen Zylinder.

Zieht mit dem Schlüssel den Kompass auf, bis sich die Zahnräder von alleine drehen, und schließt die Abdeckung.

Hebel und Uhrzeit einstellen

Schiebt den Hebel rechts, den ihr durch die Brille seht, nach rechts.

Stellt die Uhrzeit entsprechend der Brillenansicht ein und erhaltet einen neuen Schlüssel.

Letzte Schritte zur Tür von Kapitel 3

Setzt den Schlüssel oben am Deckel der Kiste ein.

Schaut durch die Brille die grüne Scheibe an und dreht sie so, dass das Schiff normal auf dem Wasser segelt.

Setzt den erhaltenen Diamanten in das neue Objekt in der Mitte ein.

Schiebt die beiden Hälften zusammen, bis die Rune sichtbar wird, und passt sie an, um die Tür zu Kapitel 3 zu öffnen.

Kapitel 3, Teil 1: Die Kiste und die Armbrust

Metallstreifen und Kiste untersuchen

Nehmt den Metallstreifen aus der Tür und betretet den Raum.

Bewegt das Metallstück an der Kiste (rechts, links, rechts) , bis es hinunterhängt.

, bis es hinunterhängt. Drückt den kleinen Schalter und nehmt die kleine Münze.

Kiste analysieren

Schaut die Rückseite der Kiste mit der Brille an, um Zeichen an der Kiste und der Wand zu erkennen.

Untersucht das Dach der Kiste und nehmt das kleine goldene Türmchen.

Armbrust vorbereiten

Nehmt den Holzgriff von der Armbrust und bringt ihn an die Kiste an, um den Hebel hinunterzudrücken.

Ordnet die drei Plättchen so an, dass sie zu den Gegenstücken am Hebel passen. Nutzt die Slots links zum „parken“.

Belohnungen sammeln

Erhaltet ein Stück der Armbrust.

Dreht den Henkel rechts an der Kiste am Boden und nehmt das Stück Schnur.

Symbole freilegen

Wischt mit der Brille über den Sand auf der Platte links neben der Kiste, bis Symbole sichtbar werden, und merkt sie euch.

Kapitel 3, Teil 2: Das Spiegelrätsel lösen

Armbrust vorbereiten und nutzen

Geht zur Armbrust und setzt den Mechanismus, das Metallstück und das Seil ein.

Aktiviert den Mechanismus und nehmt den Bolzen aus dem sich öffnenden Fach.

Spannt den Bolzen in die Armbrust ein und schießt auf das dunkle Loch links oben.

Kiste öffnen und Schlüssel holen

Geht zur neu aufgetauchten Kiste. Setzt die Münze gegenüber der schwarzen Münze ein und bewegt beide aufeinander zu.

Fahrt die goldene Münze mit der kleinen Plattform auf die andere Seite und zieht sie an der schwarzen Münze vorbei zum Startfeld.

Nehmt euch den Schlüssel, der erscheint.

Truhe am Boden öffnen

Setzt den Schlüssel ein und arrangiert die beiden Metallstücke so, dass sie ineinander passen.

Nehmt den Steinblock mit.

Spiegelrätsel lösen

Setzt den Steinblock unter der Kiste an der Wand ein und dreht, bis der Hammer die Steinplatte zerschlägt.

Nehmt das Glas und setzt es direkt darüber in den Spiegel ein.

Nutzt den Spiegel, um die Kiste auf dem Tisch zu sehen, und gebt oben die beiden Sandzeichen ein.

Tauscht die Kiste im Spiegel mit der auf dem Tisch.

Goldtürmchen einsetzen und Belohnung erhalten

Setzt das kleine Goldtürmchen auf der neuen Kiste ein und erhaltet dafür einen Dolch.

Kapitel 3, Teil 3: Die Apparatur

Fehler korrigieren und Tor öffnen

Auf der zweiten Ebene sitzt eines der Türchen nicht mittig. Korrigiert diesen Fehler, wodurch im Erdgeschoss ein Tor aufgeht.

Schaut mit der Brille durch das Tor und passt die Linien so an, dass eine Tür entsteht.

Neue Tür entdecken und Symbole merken

Geht durch die Tür und wiederholt das Puzzle eine Ebene tiefer.

Geht die Treppe hinunter, bis ihr zwei Symbole an der Wand seht, und merkt sie euch.

Spiegel nutzen und Kiste aktivieren

Gebt die Symbole am Spiegel ein, sodass die Kiste wieder erscheint.

Führt den Dolch in die Öffnung an der Spitze der Kiste ein und nehmt die Strohpuppe und den Edelstein heraus.

Miniaturmoschee aktivieren

Nutzt den Spiegel erneut, um die Miniaturmoschee wieder erscheinen zu lassen.

Setzt den Edelstein auf der Rückseite ein und tippt folgende Steine an, um sie zum Leuchten zu bringen:

Erster von links

oben Ganz rechts Mitte

Dritter von links unten

Nehmt den Feuerstein und lest die Schriftrolle.

Feuerstelle entzünden

Geht zur Kiste am Boden und legt die Strohpuppe in die Feuerstelle.

Nutzt den Feuerstein mit der Vorrichtung, bis die Puppe brennt.

Apparatur und Steingesicht aktivieren

Zwei neue Objekte werden sichtbar: eine große Apparatur und ein Steingesicht an der Wand.

Besorgt euch einen neuen Bolzen und schießt mit der Armbrust auf das Seil der zweiten Kugel, um die Apparatur in Gang zu setzen.

Kapitel 3, Teil 4: Der Safe und der Schädel

Safe öffnen und Gegenstand erhalten

Das Steingesicht verschwindet, ein Safe wird sichtbar.

Nehmt das kleine sternförmige Objekt aus dem Safe.

Mit Truhe und Moschee interagieren

Verwendet das sternförmige Objekt an der Truhe am Boden. Öffnet und schließt den Deckel.

Holt euch den neu entstandenen Gegenstand.

Setzt diesen in die kleine Moschee ein.

Dreht das Rad außen, bis die Stacheln gleich lang sind und die Moschee sich öffnet.

Nehmt den Schädel mit.

Schädel einsetzen und Rätsel lösen

Hängt den Schädel an den Haken, der nach dem Verschwinden des Steingesichts sichtbar wurde.

Legt den Schalter darunter um und öffnet den Schädel.

Öffnet das Kästchen im Schädel.

Stellt mit den Splittern das bekannte Zeichen her (über der Armbrust zu finden).

Kapitel 4, Teil 1: Der runde Tisch und die Kommode

Brief und Kamera-Sucher finden

Geht zum runden Tisch und nehmt den Sucher für die Kamera auf.

Lest den Brief vor der Kommode.

Kommode untersuchen

Öffnet die rechte Schublade der Kommode, lest den Brief und nehmt die Fotografie.

Dreht den Sockel der Schreibtischlampe, bis sich ein Fach an der Seite öffnet, und nehmt den Schlüssel.

Kamera aktivieren

Setzt den Sucher in die Kamera ein.

Öffnet links an der Kamera eine Klappe und nehmt den kleinen Metallstab.

Dreht das Zahnrad unten an der Kamera, um sie nach vorne zu bewegen.

Schaut durch den Sucher und dreht daran, bis das Bild scharf ist.

Kommode öffnen und Rätsel lösen

Benutzt den Schlüssel an der rechten Schublade der Kommode.

Öffnet die Schubladen in der Reihenfolge: oben 2, Mitte 4, unten 5 .

. Nehmt die Glühbirne aus der Kommode.

Schließt die Schubladen wieder, um eine Kugel in Gang zu setzen.

Dreht den Schlüsselbart, bis er ins Schloss passt.

Schiebt die Kugel voran, während ihr die Ebenen des Kubus dreht, um sie ans Ziel zu bringen.

Nehmt die erscheinende „Kosmos“ Tarotkarte mit.

Kapitel 4, Teil 2: Schlüssel, Kamera und Tarotkarten

Schlüssel und Kreuz

Links an der Kommode befindet sich ein weiteres Schlüsselloch. Passt den Schlüsselbart an.

Zieht die Stäbchen im nächsten Rätsel so weit zurück, bis ihr das Metallkreuz herausnehmen könnt.

Setzt das Kreuz in die Kommode ein und entnehmt den Metallhebel.

Kamera und Fotografie

Geht zur Kamera und setzt die Glühbirne in den Blitz ein.

Fotografiert die Szene.

Betrachtet das entstandene Foto mit der Brille – es zeigt eine gruselige Szene.

Kiste und Tarotkarten

Auf dem Tisch erscheint eine Kiste. Legt die „Kosmos“-Tarotkarte ganz rechts neben die anderen Karten.

Schreibmaschine und Hebel

An der Kommode benutzt ihr den Metallhebel mit der „Schreibmaschine“.

Tippt „Infinity“. Ein Geisterbrief erscheint und gibt Hinweise: Die Karten „Sanctuary“, „Cosmos“ und „Time“ gehören auf den Tisch. Drückt den Knopf.

gehören auf den Tisch. Drückt den Knopf. Der Apparat zeigt „Voyage“. Gebt „Voyage“ auf der Schreibmaschine ein. Ein weiterer Brief erscheint.

Weitere Karten und Schalter

Legt die Karten „Voyage“, „Temple“ und „Sanctuary“ an die Maschine. Sie gibt „Endless“ aus.

Der nächste Brief enthält eine versteckte Botschaft, die ihr mit der Brille sichtbar macht: „Up, Up, Down, Up, Down, Down, Down, Up“ .

. Drückt an der Kommode unter der Schreibmaschine die Knöpfe und legt die Kippschalter auf die gelesene Einstellung.

Kapitel 4, Teil 3: Karten, Geheimnisse und das Finale

Karten und Glocke

Legt die Karten „Cosmos“, „Death“ und „Knowledge“ an die Maschine. Sie gibt euch „Hope“.

an die Maschine. Sie gibt euch „Hope“. Nehmt die abgefallene Glocke auf, dreht sie, bis das Bild passt, und entnehmt den Klöppel.

Klappt den Klöppel zweimal auf und setzt ihn links an der Tarotmaschine ein. Dreht ihn, um eine Drehscheibe zu erhalten.

Vitrine und Hinweise

Öffnet mit dem Klöppel die Vitrine. Nehmt die Platte aus dem obersten Buch und setzt sie unten in den Teller ein.

Dreht den Teller, bis das Bild stimmt, und gewinnt den Hinweis „Khan“.

Safe und Tarotkarte

Zieht in der mittleren Reihe das schiefe Buch heraus, um einen Safe freizulegen.

Setzt die Wählscheibe ein und wählt „Khan“. Der Safe enthält die Tarotkarte „Null“.

Schreibmaschine und Karten

Gebt auf der Schreibmaschine „Hope“ ein. Der Hinweis sagt, dass die Karten diesmal „Null“, „Time“ und „Death“ sind.

Geister und Foto

Nach der Kartenaktion erscheinen Geister und demolieren das Zimmer.

An der Kommode findet ihr ein zerrissenes Foto. Kombiniert es mit dem Foto in eurer Tasche.

Betrachtet das zusammengesetzte Bild durch die Brille, um eine Leiche zu erkennen.

Die Leiche und das Ende

Die Leiche sitzt plötzlich am Tisch. Öffnet die Uhr in ihrer Hand und blickt durch die Brille.

Holt den Schlüssel aus dem Uhrwerk.

Setzt den Schlüssel in die Front der Tarotmaschine ein.

Eine Kugel öffnet sich aus der Maschine, und das Kapitel endet.

Kapitel 5, Teil 1: Vom Boot ans Ufer und Kombination der Holzbox

Ankunft am Ufer

Nehmt den Hebel von den schwimmenden Brettern rechts und benutzt ihn, um die Winde am Boot in Gang zu setzen. Zieht euch ans Ufer.

Erkundung des Schrankes

Geht zum großen Schrank.

In der Schublade mit der großen „1“ findet ihr einen Schraubenzieher und eine Karteikarte zum Lesen .

. An der rechten Seite des Schranks befindet sich ein Schalter. Betätigt ihn, um einen Riegel der Schranktür zu entriegeln.

Kombination der Holzbox

Nutzt den Schraubenzieher, um die Schrauben an der Sphäre auf dem großen Arbeitstisch (rechts neben dem Schrank) zu lösen.

Im Inneren findet ihr eine Holzbox.

Geht zum Tisch mit dem elektrischen Gerät und der Drehscheibe. Gebt die Symbole von der Holzbox auf der Drehscheibe ein, um eine Zahl in der Mitte zu erhalten.

Lösung: 1-7-3.

1-7-3. In der Holzbox befindet sich eine Blockbatterie.

Laser aktivieren

Geht mit der Blockbatterie zurück zum Arbeitstisch und setzt sie neben der Sphäre in das passende Fach ein.

Der Laser wird aktiviert.

Blickt durch den Apparat und sucht das rote Feld. Damit wird der Tisch in der Mitte aktiviert.

Weiter mit dem Schrank

Unter dem roten Feld findet ihr einen sternförmigen Griff.

Setzt den Griff in den Schrank ein und dreht ihn nach rechts.

Die Schublade mit der Nummer „1“ ändert ihre Zahl zu „2“.

In der neuen Schublade findet ihr eine Bildertrommel und einen Brief.

Kapitel 5, Teil 2: Käfer, Laser und Maschinen

Schrank erweitern

Nachdem Ihr die Inhalte aus Schublade „2“ genommen habt, schiebt ihr den Schalter an der Seite des Schranks nach unten, um den zweiten Riegel der Schranktür zu entriegeln.

Nehmt den Wasserkäfer unter der Schublade mit.

Käfersammlung

Pinnt den Wasserkäfer oben rechts in die Käfersammlung im Schrank.

Achtet auf den großen Käfer, neben ihm befindet sich ein Schalter.

Betätigt ihn, um die Röhre daneben zu öffnen. Nehmt den freigegebenen Hebel mit.

Laserarbeit

Setzt den Hebel an die Seite des Tisches in der Mitte ein.

Dreht den Tisch, sodass das zweite rote Feld vom Laser getroffen wird.

Nutzt den Lasersucher, um den großen roten Käfer im Schrank anzuvisieren.

Die rechte Schranktür entriegelt sich.

Nehmt einen weiteren Käfer und eine Batterie heraus.

Glas und Sicherung

Dreht das Glas mit der Aufschrift „Medicinal Tonics“ auf.

Entnehmt die Plakette und setzt sie in Schublade „1“ ein.

Stattdessen könnt ihr eine Sicherung mitnehmen.

Maschine aktivieren

Geht zur Maschine neben der Drehscheibe (die für die Kombination der Holzbox verwendet wurde).

Aktiviert sie mehrmals, bis die Sicherung herausfliegt.

Schraubt die Halterung auf und setzt die neue Sicherung ein.

Film abspielen

Geht zum Apparat neben dem Lasersucher.

Setzt die Bildertrommel ein.

In die sich öffnende Öffnung legt ihr die Batterie ein.

Schaut durch den Apparat und den Film an (Brille aufsetzen).

Erkennt einen Code und erhaltet einen weiteren Käfer.

Käfersammlung vervollständigen

Pinnt die beiden neuen Käfer in die Sammlung im Schrank.

Als Belohnung erhaltet ihr einen Metallhebel.

Kapitel 5, Teil 3: Finale Schritte und Drehscheiben-Kombination

Metallhebel und Codesymbole

Setzt den Metallhebel in die Drehscheibe, die Euch den Code aus dem Film verraten hat.

Nutzt beide Hebel, um die Codesymbole aus dem Film auszuwählen.

Erhaltet als Belohnung einen Schlüssel.

Schloss öffnen

Passt das Schloss auf dem Tisch in der Mitte durch Drehen an.

Öffnet es mit dem erhaltenen Schlüssel.

Nehmt den letzten Käfer.

Käfersammlung abschließen

Setzt den letzten Käfer in die Sammlung im Schrank ein.

Ein Paneel fährt zur Seite und gibt einen Spiegel frei.

Richtet den Laser auf den Spiegel.

Leitet den Laser vom Spiegel zum nächsten roten Feld auf dem Tisch.

Linse und Hinweise

Ihr erhaltet eine neue Linse für die Brille.

Untersucht den gesamten Raum nach Hinweisen mit der Brille.

Drehscheibe-Kombination

Kombiniert die Symbole auf der Drehscheibe auf dem Tisch in der Mitte:

1 Punkt: rechts oben

rechts oben 2 Punkte: links Mitte

links Mitte 3 Punkte: rechts Mitte

rechts Mitte Schaltet danach die drei Schalter ein, um das Herz mit Energie zu versorgen.

Letzte Aufgabe

Setzt die Brille auf und bewegt die Schieber auf die korrekten Positionen.

Rot: Position 3

Position 3 Grün: Position 5

Die Tür öffnet sich, und ihr könnt den Abspann genießen. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid am Ende unserer Komplettlösung angekommen und habt The Room Two damit abgeschlossen.