The Weeknd Tour 2025: Neues Album und Tourpläne

Nach vielen Absagen beendet der Sänger endlich seine 2022 angefangene Tour und bringt ein neues Album auf den Markt. Bedeutet dies eine The Weeknd Tour 2025?

„After Hours til Dawn Tour“ nach Jahren beendet

Mit seiner „After Hours til Dawn Tour“ hat The Weeknd ein futuristisches Spektakel um die Welt geschickt. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her – 2022 war der Beginn der Tour, die 2023 enden sollte. Doch das Ende ist noch nicht erreicht und The Weeknd plante 2024 die Tour zu beenden.



Genau genommen handelt es sich dabei um die Konzerte in Australien und Neuseeland, denn diese wurden aus „unvorhersehbaren Umständen“ gestrichen. Die elf abgesagten Konzerte haben wurden Ende 2024 mit Ersatzterminen bestückt.

Zwar waren dies nur vier neue Termine, die auf die elf abgesagten folgen, aber immerhin fand so die „After Hours til Dawn Tour“ von The Weeknd nach mehreren Jahren seinen Schluss. Ein guter Zeitpunkt, um sich auf die nächste Tour zu konzentrieren. Und diese scheint bereits in Planung zu sein – The Weeknd kündigte am 17. Dezember 2025 während des Spotify's Billions Club Concert an, dass er auch 2025 auf der Bühne stehen wird. Genaueres hat der Sänger jedoch noch nicht durchblicken lassen.

„Hurry Up Tomorrow“: Das neue Album von The Weeknd

Mit seinem Album „Hurry Up Tomorrow“ will The Weeknd die aktuelle Ära, in der er sich befindet, endgültig beenden. Eine neue Platte würde die Trilogie von „After Hours“ und „Dawn FM“ komplettieren und gleichzeitig ein neues Zeitalter des Musikers einläuten. Erscheinen soll „Hurry Up Tomorrow“ am 31. Januar 2025.

Diese neue Ära könnte aber auch das Ende von The Weeknd bedeuten. In einem Interview mit W Magazine sagte dieser dazu:

Das Album, an dem ich jetzt arbeite, ist wahrscheinlich mein letztes Hurra als The Weeknd. Das ist etwas, das ich tun muss. Als The Weeknd habe ich alles gesagt, was ich sagen kann.

In dem gleichen Interview erwähnt er jedoch, dass er lediglich die Persona von The Weeknd ablegen würde und weiterhin Musik produzieren will – nur eben unter einem anderen Namen:

Kommt The Weeknd auf Tour nach Deutschland?

Sollte der Sänger mit einer neuen Tour wieder auf die Bühne wollen und dabei die Welt bereisen, wird er sicherlich auch hierzulande einen Stopp einlegen. Während seiner „After Hours til Dawn Tour“ war der Musiker schließlich viermal in deutschen Städten zu sehen. Sobald es eine neue Ankündigung gibt, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

