WWE Elimination Chamber 2025: Matchcard, Termin, Sender & Uhrzeit

Im März steht mit „Elimination Chamber“ das nächste Premium-Live-Event der WWE an. Wann genau findet das Event statt, welche Matches stehen auf der Matchcard und wie können deutsche WWE-Fans bei der Übertragung einschalten?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Wann findet Elimination Chamber 2025 statt und wo kann man einschalten?

Aus historischen Gründen wird die Veranstaltung in Deutschland unter dem Namen „No Escape“ vermarktet, früher hieß sie auch „No Way Out“. Der Termin ist in diesem Jahr Samstag, der 01. März 2025. Nachdem das Event im letzten Jahr in Perth, Australien stattfand, geht es 2025 nach Kanada. Veranstaltungsort ist das „Rogers Centre“ in Toronto.

In Deutschland kann man in der Nacht von Samstag, den 1. März auf Sonntag, den 2. März ab 1:00 Uhr einschalten. Bereits um 0:00 Uhr geht die Countdown-Show los. Wie gewohnt, kann man hierzulande bei der Live-Übertragung im WWE Network zuschauen. In Deutschland werden die WWE-Events nicht bei Netflix gezeigt. Mit ein wenig Vorarbeit und einem VPN-Anbieter wie NordVPN oder CyberGhost könnt ihr euer Netflix auf ein anderes Land wie USA stellen, um auch über den Streaming-Dienst bei WWE-Events wie Elimination Chamber zuzugreifen. Ob die Veranstaltung auch im Free-TV bei ProSieben MAXX gezeigt wird, wurde noch nicht bekanntgegeben. Die letzten Veranstaltungen wie den Royal Rumble hat man aber am Montag nach der Live-Ausstrahlung übertragen.

Anzeige

WWE Elimination Chamber 2025: Matchcard im Überblick

Für das Event heute stehen die ersten Einträge auf der Matchcard fest. Highlight des Abends werden die beiden Elimination-Chamber-Matches sein, bei denen sich der Sieger einen Spot für ein Title-Match bei Wrestlemania sichert. Die Teilnehmer werden bei RAW und Smackdown ermittelt.

Anzeige

Elimination Chamber Match um ein Titelmatch der Männer bei Wrestlemania: Drew McIntyre vs. John Cena vs. CM Punk vs. 3 weitere Teilnehmer

Drew McIntyre vs. John Cena vs. CM Punk vs. 3 weitere Teilnehmer Elimination Chamber Match um ein Titelmatch der Damen bei Wrestlemania: Alexa Bliss vs. Liv Morgan vs. Bianca Belair vs. 3 weitere Teilnehmerinnen

Elimination Chamber 2025: Was ist mit The Rock & Roman Reigns

Die Legende John Cena ist bereits fest für das Elimination-Chamber-Match eingeplant. Roman Reigns hingegen wird beim Event nicht auftauchen. Die WWE hat seine Abwesenheit offiziell bestätigt. Kommentator Michael Cole gab in der RAW-Sendung vom 3. Februar 2025 an, dass sich Reigns nach seiner Auseinandersetzung mit Seth „Freakin“ Rollins und CM Punk bei Royal Rumble 2025 verletzt hat.

Derzeit ist der „People's Champion“ The Rock ebenfalls nicht für das Event angekündigt.

Am 1. März 2025 könnt ihr bei Elimination Chamber / No Escape im Live-Stream über das WWE Network einschalten: Zum Network.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.