Über das BIOS habt ihr Zugang zu diversen Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten für euren PC. Um die Optionen vor unbefugten Zugriffen zu schützen, kann man für den Zugang ein Kennwort festlegen. Doch was soll man tun, wenn man das BIOS-Passwort vergessen hat?

Für das Zurücksetzen und LÖschen des BIOS-Passworts gibt es einige Wege. Ihr könnt das Passwort also mit verschiedenen Methoden entfernen.

BIOS Passwort vergessen: Lösungen und Hilfen

Bei einigen Systemen kann es vorkommen, dass ein Standard-Passwort für das BIOS eingesetzt ist. Auch nach einer nachträglichen Änderung des Kennworts kann es durch aus sein, dass über das Standard-Passwort Zugang zum BIOS gewährt wird. Hier findet ihr eine Masterkey-Auflistung mit den gängigsten Standard-Kennwörtern für den BIOS-Zugriff. Darüber hinaus finden sich auf der Seite diverse Tricks für das BIOS sowie Shortcuts, wie man auf dem eigenen PC auf das BIOS zugreifen kann. Viele BIOS-Versionen kommen mit zwei verschiedenen Passwörtern:

Supervisior

User

Der Supervisor darf dabei Veränderungen am BIOS vornehmen, der User kann das Booten des Betriebssystems beeinflussen. Solltet ihr das BIOS Passwort vergessen haben und könnt ihr euch mit keinem der Masterkeys anmeldne, hilft es oft den batteriebetriebenen CMOS- bzw. NVRAM-Speicher zu löschen. Dieses könnt ihr durch das Entfernen der Mainboard-Batterie erreichen. Manchmal muss die Batterie einige Stunden aus dem Mainboard genommen werden, bis das BIOS Passwort zurückgesetzt wurde. Alternativ kann auch der Jumper zurückgesetzt werden:

Dafür trennt ihr den PC vom Strom. Drückt dann auf den Powerbutton, damit der PC komplett entladen wird. Wartet rund 10 Sekunden. Berührt eine Heizung oder einen anderen geerdeten Gegenstand, um euch selbst zu erden. Öffnet jetzt das PC-Gehäuse. Auf dem Mainboard findet ihr einen Reset-Jumper. Bewegt ihn und wartet ca. 60 Sekunden. Schiebt den Jumper dann wieder an die gewohnte Position. Schließt das PC-Gehäuse und schaltet den Rechner an. Das BIOS sollte nun inklusive Passwort zurückgesetzt sein. Alte Einstellungen müsst ihr noch einmal vornehmen.

BIOS-Passwort vergessen? Reparatur-Service

Habt ihr ein Notebook, sieht die Sache schwieriger aus, wenn ihr euer BIOS Passwort vergessen haben solltet. Da ihr hier in der Regel keinen einwandfreien Zugang zum Jumper habt, lässt sich das Passwort auch nur schwer wieder löschen. Hier hilft lediglich eines der oben genannten Standard-Passwörter. Falls sich hiermit kein Zugriff zum BIOS herstellen lässt, bleibt euch nichts anderes übrig, als einen PC-Spezialisten, bzw. Reparaturservice aufzusuchen. Auch ein Anruf beim Hersteller des Notebooks kann euch in einigen Fällen weiterhelfen. Bei einem Nachweis, dass ihr der rechtmäßig Eigentümer des Notebooks seid, zum Beispiel per Kaufbeleg kann euch hier ein allgemein gültiges Masterpasswort für das BIOS zur Verfügung gestellt werden.