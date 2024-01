Amazon Kindle: 12 Tipps für ein besseres Lesevergnügen

© GIGA 9 / 13

Inhalte aus anderen Quellen müsst ihr nicht zwingend über ein Kabel auf den Kindle-Reader verschieben. Die Amazon-Geräte haben auch eine eigene E-Mail-Adresse. Schickt euch also eine PDF-Datei, ein Word-Dokument oder ein eBook im Amazon-Format an euer Kindle. Eure E-Mail-Adresse findet ihr auf dem Reader in den Einstellungen. Sucht dort nach dem Abschnitt „Mein Konto“. Die Adresse lässt sich aber auch im Browser im Amazon-Konto finden. Schaut dazu in der Geräte-Übersicht in den Abschnitt „Kindle“. Sie hat die Endung „@kindle.com“.