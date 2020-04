Wastelanders sei dank, werdet ihr in Fallout 76 endlich auch durch Verbündete unterstützt. Anders als in den bisherigen Serienteilen begleiten euch diese allerdings nicht bei euren Abenteuern, sondern ziehen in euer C.A.M.P. um euch regelmäßig mit täglichen Quests und ein paar netten Gesprächen zu versorgen. Mit zwei der Verbündeten ist am Ende einer Questreihe sogar eine romantische Beziehung möglich. Weitere Informationen zu den romantischen Beziehungen findet ihr in unserem Guide.

Insgesamt könnt ihr fünf Begleiter finden:

Diese Vorteile bringen euch die Verbündeten

Jeder verbündete Charakter hat einmal pro Tag eine tägliche Quest für euch, die mit Kronkorken und Erfahrungspunkten belohnt wird. In einigen Fällen könnt ihr auch diesem Weg jedoch auch legendäre Waffen sichern.

Hinweis: Es kann immer nur ein Verbündeter gleichzeitig aktiv sein. Um die Verbündeten zu wechseln, müsst ihr das zugehörige C.A.M.P.-Item errichten.