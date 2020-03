Kostenlose und reduzierte Android-Apps zum Wochenende

Das Wochenende ist da und wegen des Coronavirus sollten wir lieber alle zu Hause bleiben. Was würde da besser passen als ein Blick auf reduzierte und kostenlose Android-Apps- und Spiele. In dieser Woche mit dabei: Tokaido, The Last Ninja Twins, Death Road to Canada und vieles mehr.