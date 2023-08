3.000 Euro sparen: MG macht E-Autos zu noch größeren Schnäppchen

Günstige E-Autos sind noch immer eher die Ausnahme. Immer mehr vor allem chinesische Marken wollen das ändern und bringen auch in Deutschland Stromer zu attraktiven Angeboten auf den Markt. Dabei geht MG jetzt mit gutem Beispiel voran – und schenkt schnellen Kunden 3.000 Euro Ladestrom.

Mobility Facts

MG4 und MG5: E-Auto-Käufer kriegen 3.000 Euro Ladeguthaben geschenkt

MG ist auf der Überholspur. Kein anderer Autobauer aus China kann bisher bei dem mithalten, was die ehemals britische Marke bereits bietet. In Zahlen liegt MG bei den Neuzulassungen in Europa ebenso vorne wie beim Rennen um ein erschwingliches Elektroauto.

Jetzt macht MG seine beiden Elektromodelle, die in Deutschland verfügbar sind, noch einmal eine ganze Spur besser – wenn Kunden sich schnell genug für ihren neuen MG4 Electric oder MG5 Electric entscheiden. Ersterer hat gerade auch noch ein Reichweiten-Upgrade spendiert bekommen.

Bis zum 30. September 2023 können Barkäufer einen satten Ladebonus kassieren: Für Strom im Gegenwert von 3.000 Euro ladet ihr beim Kauf eines der E-Autos in Zukunft über den Ladeanbieter „Charge Now“ umsonst (Quelle: Electrive).

Anlass der Aktion ist die neue Kooperation zwischen der E-Auto-Marke und dem Ladedienst von Digital Charging Solutions (DCS). MG-Kunden können ab September deren Angebot nutzen. Als Ladeanbieter, der Säulen verschiedener Betreiber vereint, stehen Kunden von Charge Now in Europa aktuell über 550.000 Ladepunkte zur Verfügung – davon über 100.000 in Deutschland.

Eine Ladekarte von Charge Now im MG-Design gehört ab September zur Standardausstattung der chinesischen Elektroautos. Kunden bleibt es aber selbst überlassen, ob sie einen Ladetarif bei Charge Now abschließen.

Wer das tut, senkt seine Gesamtkosten für das neue E-Auto um bis zu 3.000 Euro. Wieviel Strom ihr dafür bekommt, ist allerdings unterschiedlich. Denn Charge Now bietet keine fixen kWh-Preise. Sie können also von Standort zu Standort unterschiedlich sein. Wer die Preise von Ladestationen im Umkreis vergleicht, kann so aber auch möglichst viel Gratisstrom für sich rausholen.

Im Video bekommt ihr einen Eindruck vom MG4 Electric:

MG4 Electric: Der neue Volksstromer aus China ist da

Sparen beim E-Auto: Bei MG profitiert, wer ohnehin Geld hat

Das Manko am Angebot von MG: Es gilt nur, wenn ihr das E-Auto per Barkauf erwerbt. Das heißt nicht, dass ihr über 30.000 Euro in Scheinen mit herumtragen müsst. Aber eine sofortige beziehungsweise kurze fristgerechte Zahlung ist nötig. Leasing oder Finanzierungsoptionen fallen damit raus.