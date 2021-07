Wer von Benziner oder Diesel auf ein E-Auto umsteigt, profitiert nicht nur von Kaufprämien. Die private Ladestation, genannt Wallbox, wird ebenfalls bezuschusst. Nachdem zuletzt die Mittel knapp wurden, kann es damit jetzt weitergehen. Zusätzliche 300 Millionen Euro stehen inzwischen bereit.

300 Millionen Euro: E-Autos werden durch Wallboxen gefördert

E-Auto-Fahrer und solche, die es werden wollen, können sich freuen: Das Bundesfinanzministerium spendiert zusätzliche Mittel zur Förderung privater Ladestationen für E-Autos, den sogenannten Wallboxen. Zu den bisher bewilligten und inzwischen aufgebrauchten 500 Millionen Euro kommen noch einmal 300 Millionen dazu (Quelle: dpa via t-online). Die Förderung kann weitergehen.

Damit werden sogar 100 Millionen Euro mehr bereit gestellt als Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer Anfang Juli gefordert hatte. Mit diesem Geld unterstützt der Bund weiterhin den Einbau privater Wallboxen. Scheuer bezeichnete das Förderprogramm als großen Erfolg und kündigte an, dass die Förderung mit neuen Mitteln in Kürze fortgesetzt werden könne. „Laden muss überall und jederzeit möglich sein. Eine flächendeckende und nutzerfreundliche Ladeinfrastruktur ist Voraussetzung dafür, dass mehr Menschen auf klimafreundliche E-Autos umsteigen“, so Scheuer weiter.

Wichtig: Die Antragsteller sollten sich über die Bedingungen der Förderung informieren, um im Nachhinein keine bösen Überraschungen zu erleben. Weitere Informationen gibt die Förderbank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), über die auch die Förderanträge gestellt werden müssen. Derzeit (Stand 16. Juli) sind hier die neuen Fördermittel allerdings noch nicht verfügbar (zur KfW). Werden alle Voraussetzungen erfüllt, sind bis zu 900 Euro Zuschuss pro Ladepunkt möglich.

Insider verwundert über Verkehrsministerium

Eine Spitze in Richtung Verkehrsministerium kann man sich aus Regierungskreisen offenbar nicht verkneifen: Ein nicht namentlich genannter Insider bezeichnete es als verwunderlich, dass man das Angebot zusätzlicher Fördermittel im Rahmen der Haushaltsverhandlungen zuvor ausgeschlagen hatte – nur um wenige Wochen später mehrere Hundert Millionen Euro extra zu fordern.