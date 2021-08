Wegen Problemen mit dem Gasgenerator ruft Audi gerade mehrere Fahrzeugtypen zurück. Insgesamt sind weltweit über 200.000 Fahrzeuge betroffen. Auch beim Elektroauto E-Tron sind Schwierigkeiten mit der Software aufgetreten. Hier könnte der Antrieb vollständig ausfallen, heißt es.

Audi: Umfangreicher Rückruf betrifft 200.000 Kunden

Audi hat mehrere Rückrufe gestartet, bei denen auch Kunden in Deutschland betroffen sind. Weltweit sollen mehr als 200.000 Fahrzeuge zurück in die Werkstatt berufen werden. In Deutschland ist von rund 60.000 Autos auszugehen. Betroffen sind die Modelle A4, A6, A8 und TT mit dem Baujahr 2000 sowie 2001. Darüber hinaus muss auch der E-Tron zurückgerufen werden, wenn auch aus anderen Gründen.

Audi zufolge gibt es bei den Verbrennern ein Problem mit dem Gasgenerator. Dieser könnte unzureichend abgedichtet sein, was letztlich dazu führt, dass sich das Treibmittel zersetzt. In der Praxis könnte sich das mit einem fehlerhaft ausgelösten Airbag bemerkbar machen.

Audis Elektroauto E-Tron besitzt zumindest teilweise eine fehlerhafte Software, bei der es zu einem Ausfall des Antriebs kommen kann. Hier sind Fahrzeuge betroffen, die zwischen dem 20. November 2020 und 20. April 2021 produziert wurden. Ein Update der Software steht zur Fehlerkorrektur bereit. Beim E-Tron sind in Deutschland lediglich 550 Einheiten betroffen (Quelle: T-Online).

Im Video: So stellt sich Audi die Zukunft vor.

Rückruf bei Audi: Das sollten Kunden jetzt machen

Wer eines der genannten Modelle besitzt, der sollte eine Vertragswerkstatt aufsuchen, um den fehlerhaften Gasgenerator austauschen zu lassen. Fragen dazu beantwortet der deutsche Autobauer auch per Telefon. Kunden können sich unter der kostenfreien Nummer 0800 283 4737 8423 bei Audi melden.

Für Audi handelt es sich bereits um die zweite Rückrufaktion des Jahres. Schon im Frühjahr 2021 musste Audi die Modelle A6 und A7 wegen Problemen mit den Beifahrer-Airbags zurück in die Werkstatt beordern.