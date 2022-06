Wenn ihr Besitzer einer PlayStation 5 seid, habt ihr auch automatisch einen DualSense-Controller bei euch zu Hause. Obwohl der noch nicht älter als 1,5 Jahre ist, hat sich da einiges getan. Ob ihr ein altes oder schon eines der neueren Modelle habt, könnt ihr mit einem kurzen Blick prüfen.

PS5: Dreht eure Controller einfach um

Der DualSense-Controller der PlayStation 5 bietet zahlreiche Neuerungen im Gegensatz zu dem der PlayStation 4. Vor allem die adaptiven Trigger machen das Spielerlebnis noch intensiver. Nach rund einem Jahr berichten Fans allerdings über erste Probleme. So sollen Analogsticks zum Beispiel anfangen zu driften und Trigger ausleiern. Daran hat Sony im Laufe der letzten Monate gearbeitet. Deswegen sind nun zwei Modelle des DualSense-Controllers im Umlauf.

Das neue Modell ist weniger anfällig für die driftenden Sticks und ausgeleierte Trigger, wie YouTuber John Glasscock in einem Video verrät. Außerdem zeigt er, wie ihr die jeweiligen Modelle ganz leicht erkennt. Ihr müsst euren Controller lediglich umdrehen und einen Blick auf die Seriennummer werfen. Bei den alten Modellen befindet sich die Zahl 1 ganz am Ende. Bei den Verbesserten findet ihr stattdessen den Buchstaben A an dieser Stelle.

Im Video zeigt euch Glasscock genau auf was ihr achten müsst:

PS5: Welche DualSense-Controller sind denn schon verbessert?

Solltet ihr bereits im Winter eine PlayStation 5 erwischt haben, werdet ihr eine alte Version des Controllers besitzen. Die Verbesserung der Controller begann spätestens mit der Einführung der neuen Farb-Variationen wie Midnight Black und Cosmic Red. Hier solltet ihr unbedingt noch ein Auge auf die Seriennummer werfen.

Bei den jüngsten Controllern in den Farben Nova Pink, Starlight Blue und Galactic Purple könnt ihr davon ausgehen, dass ihr bereits ein verbessertes Modell in den Händen haltet.

Ihr möchtet etwas Farbe im Leben? Wie wäre es mit Pink:

