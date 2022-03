Xiaomi hat für den 15. März ein Event geplant, auf dem die Präsentation des Xiaomi 12 für Europa vorgesehen ist. Doch es könnte mit der Xiaomi Watch S1 und Watch S1 Active auch neue Top-Smartwatches geben. Ein Modell soll genau da ansetzen, wo Samsung zuletzt mit der Galaxy Watch 4 aufgehört hat.

Xiaomi Facts

Xiaomi Watch S1 Active speziell für Sportler gedacht

Bereits vor einiger Zeit wurde bekannt, dass Xiaomi mit der Watch S1 und Watch S1 Active zwei neue High-End-Smartwatches vorstellen will. Jetzt wurde zumindest von dem einen Modell die genaue Ausstattung geleakt (Quelle: Pricebaba). Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich bei der Active-Version um ein Modell für Sportler. Bei Samsung entfällt dieses Modell. Die Galaxy Watch 4 gibt es nur noch in einer normalen und Classic-Version. Obwohl man alle Uhren natürlich auch zum Sport verwenden kann. Was erwartet uns also?

Sportliches Design mit 1,43-Zoll-AMOLED-Display

GPS und Kompass integriert

Blutsauerstoff, Puls, Stress und mehr kann gemessen werden

Wasserdicht bis 5 ATM

Anrufe über Bluetooth möglich

Über 200 Watchfaces integriert

117 Sportarten werden unterstützt

Lange Akkulaufzeit von bis zu 12 Tagen

Kompatibel mit Android und iPhone

Die normale Watch S1 soll etwas eleganter werden, aber wohl auch alle Funktionen bieten. Preise sind aktuell noch nicht bekannt. Man erwartet aber, dass sie sich bei über 200 Euro bewegen werden.

Teaser zur Xiaomi Watch S1:

Trailer zur Smartwatch Xiaomi Watch S1

Xiaomi verzichtet auf Google-Betriebssystem

Obwohl die Xiaomi Watch S1 und Watch S1 Active sehr vielversprechend klingen, verzichten beide Uhren auf „Wear OS“ als Betriebssystem. Xiaomi setzt wohl weiterhin auf ein eigenes Betriebssystem. Nur so lässt sich auch die lange Akkulaufzeit von bis zu 12 Tagen erklären. Das schränkt den Funktionsumfang natürlich etwas ein, denn nicht jeder Entwickler wird auch eine App für die Xiaomi-Smartwatch anbieten. Spätestens am 15. März erfahren wir dann alles, wenn die neuen Xiaomi-Uhren vorgestellt werden.