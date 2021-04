Amazon-Gutscheine gibt es nicht oft, doch aktuell könnt ihr 5 Euro Shopping-Guthaben abstauben. Alles, was ihr dafür tun müsst ist, den Amazon Assistant zu installieren, den ihr auch ganz leicht wieder deinstallieren könnt. GIGA erklärt, wie es geht.

Amazon Facts

Amazon: 5 Euro Aktionsgutschein erhalten – so geht's

Um den 5-Euro-Gutschein für Amazon zu bekommen, müsst ihr den Amazon Assistant installieren. Was der Amazon Assistant genau ist und wie ihr ihn ganz einfach wieder deinstalliert, erklären wir euch im verlinkten Artikel. In aller Kürze: Es handelt sich um eine Erweiterung für euren Web-Browser, der euch den Einkauf bei Amazon erleichtern soll. Eventuell habt ihr das Add-on schon einmal installiert und kennt es bereits, dann gibt's aber leider keine 5 Euro, denn das Angebot gilt nur für Amazon-Kunden, die den Assistant zum ersten Mal installieren. Und so geht's:

Auf die Aktionsseite von Amazon gehen. Amazon Assistant installieren. Auf das Amazon-Assistant-Symbol in eurem Browser klicken. Im Popup-Fenster durchs Tutorial klicken. Auf die Schaltfläche „Jetzt Angebot einlösen“ klicken, der Aktionsgutschein wird aktiviert.

Zur Aktion bei Amazon

Mit Prime habt ihr bei Amazon weitere Vorteile:

5 Euro Guthaben für Amazon: Wie löse ich den Gutschein ein?

Der 5-Euro-Aktionsgutschein wird automatisch bei eurem nächsten Einkauf bis spätestens 10. Mai 2021 (11:59 Uhr) eingelöst. Beachtet, dass er nur bei Produkten mit Verkauf und Versand durch Amazon funktioniert. Der Einkaufswert muss dabei mindestens 25 Euro betragen. Der Rabatt gilt außerdem nicht für Bücher, digitale Inhalte oder Amazon-Geschenkgutscheine. Alle Teilnahmebedingungen lest ihr auf der Aktionsseite.

Wenn ihr im Vorfeld zum Prime Day 2021 weitere 40 Euro Shopping-Guthaben abstauben wollt, solltet ihr euch außerdem die Amazon Kreditkarte holen. Sie bietet nicht nur haufenweise Vorteile für Prime-Mitglieder – auch ohne Prime könnt ihr ganz schön viel Geld sparen, egal ob im Supermarkt oder an der Tankstelle.

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.