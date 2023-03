Amazon veröffentlicht auf seinem Prime-Videodienst vielleicht nicht so viele exklusive Serien und Filme wie Netflix, doch halbe Sachen macht der Anbieter deswegen nicht. Schon im April könnt ihr das Ergebnis der jüngsten Investition sehen – 250 Millionen Dollar für gerade mal 6 Episoden einer neuen Serie.

Ab April bei Amazon Prime Video: Neue Serie der Avengers-Regisseure

Die Brüder Anthony und Joe Russo liefern ab. Über Jahre befeuerten die beiden Regisseure das Marvel Cinematic Universe und bescherten dem Franchise die bisher größten Erfolge. Zur Erinnerung: „Avengers: Endgame“ und „Avengers: Infinity War“ brachten zusammen an den Kinokassen fast 5 Milliarden US-Dollar ein. Im letzten Jahr realisierten die beiden Filmemacher dann mit „The Gray Man“ den bis dato teuersten Netflix-Film. Jetzt geht es weiter zu Amazon Prime Video.

Der erste Trailer zu Citadel verrät schon etws mehr zur Story:

Citadel auf Amazon Prime Video (Trailer)

Dort landet am 28. April 2023 die bisher zweitteuerste Amazon-Serie aller Zeiten, nur „Die Ringe der Macht“ war letztes Jahr noch teurer und ist bis heute unerreicht. Doch was bekommen Amazon und die Zuschauer denn nun für 250 Millionen Dollar? Sechs Episoden der ersten Staffel von „Citadel“. Zum Start Ende April gibt es gleich die ersten beiden Episoden, die restlichen vier Folgen werden danach wöchentlich immer freitags veröffentlicht (bei Amazon ansehen).

Zur Story wollen wir nicht zu viel verraten, schaut am besten direkt den Trailer. Doch typisch für die Russo-Brüder wird es spannend, so spannend wie ein echter actiongeladener Thriller nur sein kann. Und wer spielt mit? Unter anderem Richard Madden („Eternals“, „Game of Thrones“), Priyanka Chopra („Quantico“) und Stanley Tucci („Die Tribute von Panem“).

Streit ist teuer

Doch warum wurde „Citadel“ eigentlich so teuer? Einem aktuellen Bericht nach kam es wohl während der Produktion zu kreativen Streitigkeiten mit dem eigentlich als Showrunner geplanten Josh Appelbaum. Der verließ mittlerweile die Serienproduktion. Infolgedessen wurden teure Nachdrehs fällig (Quelle: The Hollywood Reporter).

