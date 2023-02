Solargeneratoren liegen aktuell im Trend und werden technisch gesehen immer besser. Jackery gehört zu den bekanntesten Herstellern und hat auf der CES 2023 gleich zwei neue Modelle vorgestellt, die mit mehr Leistung und einer weiteren wichtigen Verbesserung punkten. Die kleinere Variante wird jetzt mit Rabatt verkauft.

Jackery Solargenerator 1500 Pro und 3000 Pro vorgestellt

Jackery hat im Rahmen der CES 2023 mit dem Solargenerator 1500 Pro und 3000 Pro zwei neue Modelle vorgestellt, die in erster Linie mit größeren Akkus und mehr Leistung punkten. Damit erweitert das Unternehmen sein Portfolio sinnvoll. Bisher gab es den Solargenerator 1000 Pro und 2000 Pro. Ein größerer Akku bedeutet auch gleichzeitig mehr Ausgangsleistung, sodass ihr mehr Geräte wie beispielsweise sogar einen normalen Wasserkocher oder eine elektrische Heizung betreiben könnt. Der Solargenerator 1500 Pro hat einen 1.512-Wh-Akku und kann 1.800 Watt ausgeben. Der Solargenerator 3000 Pro hat einen 3.024-Wh-Akku und leistet bis zu 3.000 Watt.

Jackery erweitert die Pro-Serie seiner Solargeneratoren um zwei Modelle. (Bildquelle: Jackery

Die neuen Solargeneratoren von Jackery lassen sich zudem sehr schnell aufladen. Das geht ganz einfach in zwei Stunden an der Steckdose oder aber mit bis zu 1.200 Watt per Solarenergie in zwei bis vier Stunden. Schöpft ihr das Potenzial komplett aus, sind die Akkus in wenigen Stunden voll und ihr habt unterwegs viel Energie zur Verfügung, um bei einem Blackout oder Camping gut versorgt zu sein. Die IP67-Zertifizierung sorgt dafür, dass Wasser und Staub den Solargeneratoren nichts anhaben können. Nach 2.000 Ladungen soll noch eine Restkapazität der Akkus von 70 Prozent garantiert sein. So habt ihr viele Jahre was von den Geräten.

Wir haben uns einen Jackery-Solargenerator genauer angeschaut:

Jackery Solargenerator 1500 Pro und 3000 Pro: Preis und Verfügbarkeit

Jackery hat noch keine Preise für die neuen Solargeneratoren genannt. Der Jackery 1000 Pro (Test) kostet aktuell 1.299 (bei Amazon anschauen) und der 2000 Pro aktuell 2.299 Euro (bei Amazon anschauen). Der 1500 Pro dürfte also bei unter 2.000 Euro und der 3.000 Pro bei über 3.000 Euro liegen. Wann genau die Solargeneratoren erscheinen, ist auch noch nicht bekannt.