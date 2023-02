Vor zwei Jahren überraschte Amazon Prime Video mit einem ganz besonderen Format, einer Art Doku-Serie. Im Mittelpunkt der bekannte britische Moderator Jeremy Clarkson und seine Farm. Was zunächst wenig spannend klang, entpuppte sich als ein echter Hit. Jetzt endlich folgt die 2. Staffel von „Clarkson’s Farm“.

Der ehemalige und weltweit bekannte Top-Gear-Moderator Jeremy Clarkson (später „The Grand Tour“) geht unter die Bauern und versucht sich in der Bewirtschaftung seines eigenen Bauernhofes. Quasi der „Landwirtschafts-Simulator“ in echt. Wer will so etwas sehen?

Amazon Prime Video: Start der 2. Staffel von „Clarkson’s Farm“

Wie sich herausstellte, sehr viele Menschen, denn die Dokumentationsserie von Amazon Prime Video entpuppte sich im Sommer 2021 als ein echter Überraschungshit. Nicht nur, weil die Serie sehr unterhaltsam war, sondern auch weil „Clarkson’s Farm“ berührte und die Zuschauerinnen und Zuschauer mitnahm und für Probleme der heutigen Landwirtschaft erwärmte. Entsprechend begeistertet zeigten sich daher nicht nur Medienkritiker, auch britische Farmer zollten ihren Respekt.

Um es in Zahlen auszudrücken: „Clarkson’s Farm“ erreicht bei der IMDb ein wahnsinnig gutes Ergebnis – 9 von 10 Punkten. Noch besser die Kritiker bei Rotten Tomatoes, denn die sind doch tatsächlich zu 100 Prozent zufrieden, die Zuschauer vergeben 97 Prozent Zustimmung. Kurzum: Die Doku-Serie ist unterhaltsam und informativ zugleich, ein Spagat, den nur wenige Formate beherrschen.

Schon im Juli 2021 war die 2. Staffel sicher, eine dritte Staffel wurde daraufhin im Oktober 2022 bestätigt. Unklar war noch: Wann erscheint die 2. Staffel denn endlich bei Amazon Prime Video? Beantwortet wurde die Frage nun im Trailer:

Clarkson's Farm: Trailer zur 2. Staffel auf Amazon Prime Video

Schon am Freitag, den 10. Februar, ist es soweit. Dann gibt es ein Wiedersehen mit Jeremy Clarkson, seiner rechten Hand Kaleb Cooper und all den andern einzigartigen Charakteren – alles keine Schauspieler, echte Menschen und Originale (bei Amazon Prime Video ansehen).

Kleiner Tipp: OmU ist angesagt

Wie im Trailer ersichtlich wird, geht Jeremy Clarkson noch immer recht unbedarft an die Sache heran und versucht sich nun sogar als Cowboy in der Rinderhaltung. Noch ein Tipp von uns: Schaut die Serie unbedingt im Original, also in englischer Sprache mit Untertitel (OmU). Nur so kommt der ganze Charme von „Clarkson’s Farm“ voll und ganz zur Geltung.

