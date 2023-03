Wer eine Uhr mit Handaufzug besitzt, kennt das Problem, mit den Jahren läuft die unter Umständen nicht mehr so rund und genau. Vergleichbares passiert auch mit der Apple Watch, doch nicht die Uhrzeit ist von Ungenauigkeiten betroffen. Für die Apple Watch Series 6 gibt es deshalb bald Abhilfe.

Apple Facts

Apple Watch Series 6: Akku wird mit Update auf watchOS 9.4 kalibriert

Nicht nur manuelle Uhren müssen im Alter justiert werden, auch Apples Smartwatch muss sich ab einem bestimmten Alter einer Rekalibrierung unterziehen. Genauer gesagt ist es die Anzeige der maximalen Batteriekapazität, die dann nicht mehr mit der Realität übereinstimmt. Ergo: Nutzerinnen und Nutzer können sich darauf nicht mehr verlassen und vertrauen auf eine nicht korrekte Anzeige.

Abhilfe schafft dann eine Rekalibrierung per Software-Update. Wie Apple in einem neuen Support-Dokument informiert, trifft es mit dem anstehenden Update auf watchOS 9.4 die Apple Watch Series 6, allerdings nur das größere Modell (44 mm). Sobald das Update zusammen mit iOS 16.4 in den nächsten Wochen freigegeben wird, werden Nutzerinnen und Nutzer nach der Installation wieder von einer korrekten Akku-Anzeige profitieren können.

Apropos Akku. Nicht alles, was man dazu hört, stimmt auch. Wie klären auf:

Fast Charging, Memory-Effekt und Tiefentladung – GIGA klärt Akku-Mythen auf Abonniere uns

auf YouTube

Nicht das erste Mal

Für Apple ist dies kein ungewöhnlicher Prozess. So kalibrierte der Hersteller mit dem vorhergehenden Update auf watchOS 9 bereits die Akkus der Apple Watch Series 4 und Apple Watch Series 5. Ebenfalls angewendet wird diese Möglichkeit hier und da beim iPhone. Beispielsweise vor zwei Jahren erfolgte mit dem Update auf iOS 14.5 die Justierung der Akku-Anzeige beim iPhone 11.

Man kann Nutzerinnen und Nutzern einer Apple Watch Series 6 demnach die Installation den künftigen Updates auf watchOS 9.4 nur nahelegen. Zwar wird es keine größeren Funktionsneuerungen geben, doch vor allem bei einer Smartwatch dürfte eine korrekte Anzeige der maximalen Akku-Kapazität fast schon überlebenswichtig sein.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.