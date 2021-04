Die Ereignisse der vergangenen Tage im politischen Berlin haben sich noch nicht gelegt, da steht auch schon die nächste Neuigkeit parat. Der in jeder Hinsicht jüngste Neuzugang im Rennen um die Kanzlerschaft geht an den Start: Annalena Baerbock steht bei ProSieben Frage und Antwort, aus diesem Grund ändert der Sender sein Programm.

ProSieben geht neue Wege: Annalena Baerbock im Interview beim Privatsender

Es gibt Neues in der K-Frage und ausnahmsweise haben die Querelen in der Union nichts damit zu tun: Die Grünen haben heute bekanntgegeben, dass es mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin ins Rennen um die Bundestagswahl 2021 gehen wird. Ersten Reaktionen zufolge trauen viele der Parteivorsitzenden ihre neue Rolle zu.

Was sie selbst zusagen hat, zeigt am Montag, dem 19. April, ProSieben ab 20:15 Uhr in „ProSieben Spezial Live: Das Kanzler-Kandidat:in-Interview“ – nach Senderangaben das erste ausführliche Interview nach der Bekanntgabe von Baerbocks Kandidatur. Das Gespräch mit Baerbock führen Katrin Bauerfeind und Thilo Mischke. Für die tagesaktuelle Politiksendung verschiebt ProSieben sogar die eigentlich geplante Erfolgsserie „Chernobyl“. Start der heutigen Folge ist gegen 21:00 Uhr. Passend zum Tagesthema zeigt n-tv die Dokumentation „Jung, laut, politisch aktiv – Die Generation Greta“ um 20:15 Uhr.

