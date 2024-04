Aus bei Netflix: Abonnenten haben nur noch bis zum 14. April Zeit

Netflix zeigt nicht nur Originale aus eigener Herstellung, auch Lizenzfilme befinden sich im Angebot. Dazu gehört der letzte und bisher erfolgreichste Spider-Man Film des MCU. Der wird nun bald Netflix verlassen, nebst einer weiteren speziellen Version des Superhelden-Films.

Es ist schon etwas kurios. Der seit „Avengers: Endgame“ erfolgreichste Film des Marvel Cinematic Universe darf derzeit nicht bei Disney+ laufen, sondern ist aktuell seit mehreren Monaten bei Netflix zu sehen. Mit „Spider-Man: No Way Home“ gelang Regisseur Jon Watts der krönende Abschluss seiner Spider-Man-Trilogie.

Netflix verliert „Spider-Man: No Way Home“

Die Filme stammen zwar von den Marvel Studios, die einst von Disney gekauft wurden, doch das Vertriebsrecht hat allein Sony. Da die keinen eigenen Streaming-Dienst haben, lizenzieren die ihre Filme an alle erdenklichen Anbieter. Aktuell darf noch Netflix hierzulande „Spider-Man: No Way Home“ anbieten. Allerdings wie jetzt bekannt wird, nur noch bis zum 14. April 2024. Danach steht der Film nicht mehr zur Verfügung und verschwindet aus dem Portfolio (bei Netflix ansehen).

Gegenwärtig kann „Spider-Man: No Way Home“ anderswo nirgends im Rahmen einer Streaming-Flatrate gesehen werden. Man muss den Film also beispielsweise bei Amazon kaufen oder leihen (bei Amazon ansehen). Ob der dritte und bisher letzte Spider-Man-Film des MCU nun direkt danach auch mal bei Disney+ laden wird? Darüber haben wir keine Erkenntnis. Bei den bisherigen Ankündigungen taucht der Film jedenfalls noch nicht auf. Doch die Hoffnung steigt nun wieder etwas.

Tipp: Vergesst die erste Kinofassung, diese Version müsst ihr sehen

Erwähnenswert: Bei Netflix steht bis zum 14. April auch noch der sogenannte „Extended Cut“ zur Verfügung. Dabei handelt es sich um eine längere Version des Films, die Monate nach dem Kino-Release nochmals in die Lichtspielhäuser gebracht wurde. Gegenüber der ursprünglichen Kinofassung finden sich einige zusätzliche Szenen in dieser Fassung. Minuten des Films, die man nicht missen möchte. Daher würden wir dazu raten, sich gleich diese Version des Films anzusehen (bei Netflix ansehen).

Sehenswert ist „Spider-Man: No Way Home“ in jedem Fall. Eine IMDb-Bewertung von 8,2 von 10 maximalen Punkten macht den Film zum Pflichtprogramm für jeden Comic-Fan. Noch ein kleines Stück enthusiastischer erscheint das Votum der 430 Profi-Kritiker bei Rotten Tomatoes. Ganze 93 Prozent von denen heben ihren Daumen. Bei den eigentlichen Zuschauern sind es mit 98 Prozent sogar noch ein ganzes Stück mehr.

Es lässt sich sagen: Ob man das MCU mag oder nicht, dieser Spider-Man wird auch Menschen begeistern, die bisher nur die älteren Spider-Man-Filme kannten. Nur viel Zeit bleibt den Abonnentinnen und Abonnenten von Netflix nicht mehr.