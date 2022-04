In den letzten Wochen waren die neuen iPhones bei Amazon immer ganz oben unter den Bestsellern. Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Plötzlich hat ein Samsung-Smartphone die Spitze übernommen. Es handelt sich um ein Mittelklasse-Smartphone, das aktuell zu einem sehr attraktiven Preis verkauft wird.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy A52s 5G erobert Spitzenplatz bei Amazon

Samsung hat viele Smartphones auf den Markt gebracht, doch nur wenige Modelle schaffen es wirklich, ein Verkaufsschlager zu werden. Die A-Serie gehört definitiv dazu und deswegen verwundert es nicht, dass das Galaxy A52s 5G den ersten Platz bei Amazon in den Bestsellern übernommen hat (bei Amazon anschauen). Damit schlägt es das iPhone 13, das in den letzten Wochen fast durchgängig auf dem ersten Platz zu finden war. Mittlerweile schwächt sich das Interesse am neuesten iPhone bei Amazon etwas ab.

Der erste Platz des Samsung Galaxy A52s 5G dürfte mit dem gefallenen Preis zusammenhängen. Das Mittelklasse-Smartphone wird bei Amazon für nur noch 277 Euro verkauft (bei Amazon anschauen). Dafür bekommt man ein ausgereiftes Mittelklasse-Handy mit ausreichend Leistung, großem Akku, einem Super-AMOLED-Panel mit 120 Hz, wasserdichten Eigenschaften und guten Kameras. Wie der Name schon vermuten lässt, unterstützt das Smartphone auch 5G. Dazu gibt es noch eine Update-Garantie von Samsung, die für mehrere Jahre gilt. Mehr braucht man bei einem Android-Smartphone eigentlich nicht.

Das Samsung Galaxy A52s 5G erhält auch das „One UI 4.1“-Update mit diesen Verbesserungen:

Samsung One UI 4.1: Alle Neuerungen vorgestellt

Wie zufrieden sind die Käufer des Samsung-Handys?

Das Samsung Galaxy A52 5G hat uns im Test überzeugt und das Galaxy A52s 5G ist eine verbesserte Version davon. Mit einem Preis von 277 Euro ist das Smartphone aktuell sehr günstig zu haben und die Bewertungen sind ziemlich gut. Bei über 3.800 Stimmen gibt es 4,6 von 5 Sternen (bei Amazon anschauen). Gelobt werden das Display, die Kamera, Akkulaufzeit und insgesamt das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer sich das Galaxy A52s 5G kauft, macht eigentlich nichts falsch und ist auch für die Zukunft gut abgesichert.