Vermutlich dachten viele, dass dieses Jahr kein anderer Film beliebter sein wird als Barbie oder Oppenheimer. Doch da wurde die Rechnung offensichtlich ohne die berühmten Ninja Turtles gemacht.

Ninja Turtles stoßen Barbie und Oppenheimer vom Thron

Darum geht's im neuen Film: Abgeschirmt von der menschlichen Welt leben die Turtles bei ihrem Lehrmeister Splinter. Nachdem sie alt genug sind, versuchen sie durch Heldentaten in New York auf sich aufmerksam zu machen und gleichzeitig als normale Teenager akzeptiert zu werden. Zusammen mit ihrer neuen Freundin April O’Neil wollen sie ein berüchtigtes Verbrechersyndikat zur Strecke bringen, jedoch steht ihnen bald darauf eine Armee aus Mutanten entgegen.

Sowohl Zuschauer als auch Kritiker äußern sich sehr positiv zu Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem – dem neuesten Abenteuer der Martial-Arts-Schildkröten, das seit dem 3. August 2023 in den Kinos läuft – Spielzeiten erfahrt ihr bei unseren Kollegen von kino.de.

Das Tomatometer auf Rotten Tomatoes verzeichnet für die Turtles eine Kritikermeinung von unglaublichen 95 Prozent. Die Publikumsmeinung liegt lediglich ein Prozent darunter, nämlich bei 94. Oppenheimer dagegen kommt auf eine Kritikermeinung von 93 und eine Publikumsmeinung von 91 Prozent. Als Schlusslicht der Top Drei folgt Barbie mit einer Kritikermeinung von 88 und einer Publikumsmeinung von 84 Prozent.

Hier seht ihr den Trailer zu Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem:

Teenage Mutant Ninja Turtles - Mutant Mayhem | Trailer deutsch #3

Neuer Ninja-Turtles-Film erzählt ursprüngliche Handlung in neuem Gewand

Die Comicvorlage der Ninja Turtles stammt aus dem Jahr 1980 aus den Federn von Kevin Eastman und Peter Lard. Es folgten diverse Filme und Serien, die sowohl in animierter als auch in realer Form produziert wurden.

Mit „Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem“ erlebt ihr einen Animationsfilm in einem Stil, der sehr stark an alte Comics erinnert. Die klassische Handlung wurde modernisiert und in die heutige Zeit transferiert, ohne zu stark vom Original abzuweichen.

Namhafte Hollywood-Stars wie Jackie Chan, Seth Rogen, John Cena und Rose Byrne leihen den Figuren dabei ihre Stimmen.

