Der Big In Japan-Sale ist zurück! Samurai-Krieger, Japan-Fans und Zombie-Schlächter sollten ihre Augen und Waffen auf den PS Store richten, denn dort gibt’s einmal mehr etliche Spiele japanischer Herkunft im Angebot. Da sind sogar Titel, von denen ihr gar nicht wusstest, dass ihre Wurzeln in Asien liegen! Ha!

Bis zum 9. Mai 2020 dürft ihr eure Lupe durch den Big In Japan-Sale im PS Store schweifen lassen, denn dort gibt’s bis zu 80 Prozent Rabatt auf allerlei Spiele, die in Japan entwickelt wurden. Nun könnt und sollt ihr natürlich selbst durch die Liste an Titeln schleichen, aber ein paar Augenweiden haben wir für euch hier gesammelt. Arigatō!

Werft einen Blick auf das hochgelobte Resident Evil 2 Remake:

Neben dem Big In Japan-Sale dauern auch noch die Frühlingsangebote bis zum 30. April an, vergesst also nicht, in letzter Minute noch einmal hineinzulinsen! Zudem könnt ihr euch im PS Store kostenlos das hochgelobte Indie-Adventure Journey sowie den Titel Knack 2 sichern. Ohne Bedingungen, ohne Preis.